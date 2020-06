Alcalde de Zimapán hace caravana con sombrero ajeno

Líderes de las comunidades de San Antonio, Xajha y el Organal se sintieron ofendidos después de que el alcalde de Zimapán Erick Marte anunció la rehabilitación de la carretera que lleva a Xajha como un ’logro’ de su gestión.



Diferentes líderes a través de redes sociales recriminaron al alcalde que ha sido una gestión que por años han venido haciendo y que cuando se la pidieron a él nunca los recibió y peor aún en una ocasión les cerró la puerta en la cara y les hizo ver que no era posible.



Fue entonces que autoridades de las comunidades se dieron la tarea por diferentes medios de gestionar esta obra que genera un beneficio no sólo para llegar al centro turístico Xajha sino para el rápido acceso a otras comunidades.





Uno de los líderes menciono el largo camino para poder ser beneficiario de esto, desde llenar un expediente, la generación de un proyecto técnico hasta innumerables viajes a Pachuca y México para tocar puertas y pedir por esta obra.



"Hay que esperar varias horas para que te reciban, explicar de qué se trata y el beneficio que puede tener; después no hay ni para comer hay que regresar a Zimapén en el camión y si acaso lo que lleva uno de aquí… pero pues es por amor a nuestro pueblo pero da coraje ver como este Señor se viene a sacar la foto ya que se aprobó la obra, cuando el recurso viene de otro lado" mencionó uno de los líderes.



Y así fue la obra se aprobó a través de la delegación Federal de comunicaciones y transportes Hidalgo donde nada tuvo que ver la presidencia municipal en la gestión sino la voluntad del actual gobierno federal.



"El ingeniero Meza nos ayudó y nos mandó llamar cuando se aprobó para darnos la noticia, nos felicitó por el logro y nos dijo que tenía que avisar al presidente que al final es la autoridad. El presidente al enterarse se fue a ver al Ingeniero, se retrató con él y se fue a tomar fotos del camino para anunciar la obra y ahí ya no nos gustó. Nosotros no queremos aplausos para nosotros pero tampoco que alguien que no hizo nada por esto se venga colgar la medalla y ahora sí va a querer que su hermano haga la obra como las que ha hecho en Zimapán, que ya se están cayendo" comentó otro de los líderes.



Engañando a al población con obras que no son de su gestión



Al inicio de su encargo reinauguró obras realizadas por el expresidente Carlos Ortiz.



En 2017 el tramo de la carretera que realizó el estado de Querétaro para ampliar el tramo de Cadereyta a San Joaquín que pasa por la desviación a Zimapán fue objeto de presunción del alcalde y lo anunció como un logro.



En 2018 se restauró el acceso Tasquillo-Zimapán con recurso estatal y también el presidente anunció la obra como suya.



En la gestión de la diputada federal Dulce Muñiz quien gestiono la unidad deportiva la llave también hizo lo mismo.



El empastado sintético del estadio de fútbol de Zimapán fue la ex diputada Lupita Chavez quien gestiono el recurso para la obra y nuevamente Erick Marte la anunció como un logro suyo.



También diferentes obras gestionadas por el actual diputado Víctor Guerrero han sido presumidas por el presidente, haciendo una costosa campaña para engañar en redes sociales e inauguraciones donde llega con banderas y anuncia logros que no son de él.



"Nada más porque cuando el nació la iglesia ya estaba sino es capaz de decirnos que él la construyó" comentó un vecino de la comunidad.



A través de redes sociales el presidente amedrentó diferentes personas que se manifiestan en sus redes sociales, eliminando sus comentarios y después enviándoles mensajes privados pidiéndoles verlos personalmente.



"Nosotros no le tenemos miedo pero ya no tenemos que ir a verlo como nos pide, la obra ya esta y es lo que queríamos mejor lo esperamos en la comunidad para que le diga a la gente la verdad". comentó un vecino de la comunidad.