Alcalde Teotihuacán pide dinero a recolectores de basura para dejarlos trabajar

Teotihuacán, Méx., a 7 de enero del 2021.- Recolectores de basura pertenecientes a la Confederación Nacional de Industriales de Metales y Recicladoras (CONIMER) denunciaron la pretensión del alcalde de Teotihuacán Jaime Heredia Ángeles de exigirles 60 mil pesos mensuales para permitirles trabajar en este municipio.



En entrevista Alfredo Pérez López coordinador estatal de la CONIMER explicó que vía telefónica el pasado 30 de diciembre recibió una llamada donde le informaron a partir del 1 de enero del 2021 por instrucciones del alcalde morenista Jaime Heredia Ángeles no se les permitiría seguir recolectando la basura en este municipio.



En reunión con sus agremiados determinaron no laborar los días 1,2 y 3 de enero, por lo que este miércoles 6 de enero salieron a trabajar y dos de sus compañeros fueron detenidos y llevados ante el juez conciliador por una falta administrativa.



Por lo anterior realizaron una manifestación que derivo en la instalación de una mesa de dialogo donde estuvieron presentes el Primer regidor Gregorio Galicia, la Juez Conciliador Aline Rentería, el Comisario Héctor Muñoz Sánchez, además del Director de Servicios Públicos Rubén Uriel Ramos Palacios quienes les informaron la pretensión del alcalde Jaime Heredia Ángeles de pedirles 2 mil pesos mensuales por cada camión que recolecta la basura en Teotihuacán.



’Hay ya otra organización interesada en recolectar la basura en Teotihuacán es de Ecatepec y están dispuestos a dar a cambio 2 mil pesos por cada camión que entre, ustedes cuanto pueden dar’.



Pérez López, comentó que actualmente hay dos organizaciones que recolectan las más de 60 toneladas de basura que diariamente se generan en Teotihuacán son 30 camiones ’nos piden 2 mil pesos por camión en suma son 60 mil pesos cada mes y ahorita la situación económica en los hogares no esta fácil, al recolectar la basura nos dan una cuota voluntaria’.



De acceder a dar esa cantidad mensual el líder recolector, dijo que tendrían que cobrar a los habitantes de Teotihuacán una cuota fija dependiendo de la cantidad de basura que quieran tirar ’esto afectaría el bolsillo de los habitantes’.



Igualmente declaró que como gremio no están cerrados a llegar a un acuerdo y pueden realizar donaciones en especie o dar una menor cantidad de dinero, la segunda mesa de dialogo se llevara a cabo este viernes donde se espera llegar a un acuerdo y con ello evitar un colapso en el servicio de recolección de basura en Teotihuacán.