Alcalde y comisario de Agua Prieta amenazan de muerte a periodista

Agua Prieta, Sonora, 01 de Julio de 2020



Lic. Claudia Pavlovich Arellano, Gobernadora del Estado



Dr. Alfonso Durazo Montaño, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en el País.



Lic. Pedro Gabriel González Avilés, Presidente de la CEDH en Sonora



Lic. Raquel López, Visitadora Adjunta Regional de la CEDH



Lic. Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República



Agencia de Investigación Criminal



Agencia Ministerial de Investigación Criminal



Fiscalia General de Justicia del Estado de Sonora



Fiscalía Anticorrupción del Estado de Sonora



A la Opinión Pública;

Hacemos de su conocimiento las AMENAZAS que como Medio de Comunicación estoy recibiendo por parte del Alcalde de Agua Prieta, Sonora, Jesús Alfonso Montaño Durazo y el Comisario General de la Policía Municipal, Marcus Vinicius Ornelas Quesada, mismas que ya fueron denunciadas en la Fiscalía General de la Republica, mediante la Carpeta de Investigación FED/SON/AGUA/000 1511/2020.



Lo anterior a partir de la publicación de notas periodísticas debidamente documentadas en nuestro medio de Comunicación y Redes Sociales.



Es lamentable que a un año 9 meses de iniciado este gobierno, alcaldes como el de Agua Prieta, den la nota mala en un Estado que está buscando la Seguridad y Libertades tan necesarias para desarrollar Periodismo de Calidad y con servicio al pueblo.



El esfuerzo de la Gobernadora Claudia Pavlovich y del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para pacificar al País y al Estado, se ve manchado por un Alcalde intolerante y un encargado de la Policía Municipal de Agua Prieta, que se maneja como el peor de los Jefes Mafiosos, al amenazarnos telefónicamente aduciendo su ’poder económico’ tan prominente como para ’desaparecerme’ y la pregunta es: ¿En un municipio pequeño y falto de oportunidades como no sea el trabajo en la maquila o la agricultura, como Presidente Municipal y Comisario de Policía, presumen de tal riqueza?.



Solicito como comunicador garantías para realizar mi trabajo, que es el de informar a la ciudadanía las deficiencias que tiene el actual Gobierno Municipal en todos sus rubros.



Así mismo PIDO el repudio general a este tipo de actos intimidatorios en contra de cualquier Medio De Comunicación; En Sonora, no queremos otro Veracruz, no necesitamos otro Tamaulipas o un Michoacán.



Exijo se abra la Averiguación Previa correspondiente a las amenazas y el expediente propio en Derechos Humanos y se proceda conforme a derecho, ya que es el modo institucional el que debe prevalecer por sobre la brutalidad y la violencia… Callando al Periodista no se calla la verdad.



Hago responsables por la seguridad e integridad personal mía, de mi familia y colaboradores, así como de mi patrimonio, al Alcalde, Jesús Alfonso Montaño Durazo y al Comisario de la Policía Municipal, Marcus Vinicius Ornelas Quesada, ya que sus amenazas fueron directas en contra de mi persona.



A T E N T A M E N T E

Jesús Zúñiga Casarez

Director General

Grupo Editorial CERTEZA SONORENSE.