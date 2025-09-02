Alcalde de Tezoyuca marca inicio de clases con entrega de útiles escolares

Tezoyuca, Estado de México a 2 de septiembre de 2025.– Esta mañana se llevó a cabo la entrega de útiles escolares por el bienestar e inicio de ciclo escolar en la Escuela Primaria Alfredo del Mazo Vélez, ubicada en la colonia Ampliación Tezoyuca.



El acto fue encabezado por el C.P. Edgar Uriel Morales Ávila, Presidente Municipal Constitucional de Tezoyuca, acompañado del Lic. Guillermo Calderón Vega, Coordinador General Jurídico de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México, en representación de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez; el Lic. Simeón Mora Parra, Auxiliar de la Subdirección General de Educación Básica de Texcoco; la Diputada Federal Leide Avilés Domínguez; el Mtro. Indalecio Hernández Gayosso, supervisor escolar; así como autoridades educativas, miembros del Cabildo, padres de familia y alumnos.

Durante su intervención, el Lic. Guillermo Calderón destacó que la Gobernadora Delfina Gómez se mantiene atenta y comprometida con la educación en todo el Estado de México.



Por su parte, el Presidente Municipal Edgar Morales subrayó la importancia de invertir en la formación de las nuevas generaciones para fortalecer el desarrollo del municipio.



Asimismo, agradeció a los padres de familia por su apoyo constante y felicitó a los estudiantes de nuevo ingreso, comprometiéndose a mejorar la infraestructura educativa de la institución.



Como parte del evento, se realizó la entrega simbólica de útiles escolares y libros de texto a un alumno de cada grado. Posteriormente, los estudiantes de sexto año dieron la bienvenida a los de primer grado.



Finalmente, el Lic. Simeón Mora declaró formalmente inaugurado el ciclo escolar, concluyendo con la clausura del acto.



El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir trabajando en favor de una educación de calidad para todos