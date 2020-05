Alcaldes y diputados reclaman a AMLO alimentos y atención médica, dicen que no hay condiciones para el desconfinamiento

Ciudad de México.- Presidentes municipales y diputados federales y locales de distintos estados del país conformaron esta mañana un frente y exigieron al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), brinde apoyos alimenticios a la población y destine recursos para equipamiento hospitalario para la atención de la población, pues han enfrentado la pandemia de Covid-19 prácticamente solos; además, aseguran, no existen condiciones para el desconfinamiento por el alto número de contagios que prevalece en el país.



El Frente, -encabezado por el presidente municipal de Chimalhuacán, Estado de México, Jesús Tolentino Román Bojórquez; el diputado federal por el Estado de México, Brasil Acosta Peña y el diputado local por Michoacán, Omar Carreón Abud-, está constituido por ediles y diputados de los estados de México, Puebla, San Luis Potosí, Chiapas y Zacatecas, entre otros, quienes reclamaron la falta de recursos por parte del Gobierno federal para el equipamiento hospitalario, así como la falta de claridad en las estrategias para la reactivación económica y la prevención sanitaria, ya que no garantizan la salud de los trabajadores.



En la primera video reunión del mencionado Frente, alcaldes y diputados federales y locales exigieron que el presidente López Obrador impulse un programa alimentario de alcance nacional, ya que después de dos meses de confinamiento, no ha escuchado los reclamos ciudadanos que solicitan apoyo en alimentos, demanda que también han manifestado a través de trapos blancos y denuncias en las redes a nivel nacional.



En su intervención, Román Bojórquez aseguró que las estadísticas que maneja el subsecretario de Salud Hugo López-Gattel, no son confiables porque hay muchos más mexicanos contagiados y muchos más muertos de los que se reconocen, por lo que el relajamiento de las medidas de enclaustramiento traerá como consecuencia más contagios y más gente fallecida: ’El gobierno federal estimaba que el número de muertos seria entre 6 mil u ocho mil, pero actualmente hay más de 7 mil muertos, lo que es indicativo de que se van a rebasar con mucho los pronósticos oficiales. Además, agregó, la estadística que presenta López Gatell y la real son diferentes; por ejemplo, en el caso de Chimalhuacán solo contabilizan 75 fallecidos, pero las actas de defunción indican que son 275. La diferencia es muy grande’ indicó el alcalde.



’No hay condiciones para el desconfinamiento’, aseguró el alcalde de Chimalhuacán, quien recordó que los contagios aumentan todos los días. Asimismo dijo que las autoridades de la CDMX y del Edomex ’estiman que el fenómeno no va a disminuir sino hasta finales de junio. Por eso es que urgen los apoyos alimenticios para que la gente no salga de sus casas’.



En el aspecto sanitario, Román Bojórquez denunció que el gobierno federal no ha apoyado con el equipamiento de hospitales y con la protección que debe dar a los trabajadores de la salud. ’En Chimalhuacán, dijo, no hemos recibido apoyo serio de las autoridades federal y del Estado de México, los insumos han llegado a cuentagotas y son de baja calidad’, informó el alcalde, quien aseguró que para suplir los insumos ’chafas’ que les ha mandado el gobierno, el Ayuntamiento ha destinado recursos para proteger al personal de salud y a la población.



Los alcaldes y diputados federales y locales, manifestaron su preocupación por la situación económica de las familias, pues ’el confinamiento empieza a romper las costuras para enclaustrar a la gente; se torna francamente imposible contenerla debido a que en la zona metropolitana del Valle de México, que es muy pobre, la mayoría de la gente vive de la economía informal; además, miles de personas se quedaron sin empleo por los despidos masivos y el cierre de comercios, todo esto empieza a hacer crisis y la gente está desesperada por alimentos’, sostuvo Román Bojórquez.



A nombre de los diputados locales, Omar Carreón Abud, legislador del Congreso de Michoacán, llamó a los mexicanos a continuar impulsando un programa nacional de alimentos, con el objetivo de proteger a los trabajadores, pues se les está orillando a que salgan a laborar aunque mueran de Covid-19.



Como servidor público indicó que los mexicanos deben seguir manifestándose, cuidando las medidas de precaución, si el gobierno federal continua sin atender estos reclamos.



Los representantes populares, que también forman parte del Movimiento Antorchista Nacional, aseguraron que continuarán realizando acciones de denuncia y no descartaron realizar movilizaciones frente al Palacio Nacional, en cuanto las condiciones lo permitan, para buscar que las familias cuenten con el apoyo alimenticio que tanto necesitan. Insistieron en que los apoyos deben ser de carácter semanal, sin requisitos engorrosos, con el objetivo de que esas ayudas no se utilicen con fines electorales o clientelares.







En la video reunión participaron cinco diputados locales, tres diputados federales y 19 presidentes municipales de localidades urbanas y rurales que, en conjunto, representan a millones de mexicanos. Asimismo, convocaron a otros alcaldes y diputados a formar un frente para exigir, tanto a los gobiernos estatales como al mandatario federal, acciones reales para apoyar a las miles de familias afectadas por la pandemia.