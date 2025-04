Alcaldes región Zumpango Texcoco firman convenio para regularizar la tierra

La Fábrica de Artes y Oficios (FARO) de Texcoco fue la sede en donde se concentraron municipios de la Región de Zumpango y la de Texcoco para la Firma del Convenio de Coordinación de Acciones Gubernamentales para el Control del Crecimiento Urbano, en donde también se tomó protesta a los Comités municipales para la atención de este rubro.



En este evento el presidente municipal de Texcoco Nazario Gutiérrez Martínez al dar la bienvenida a Director General del Instituto Mexiquense de la Vivienda (IMEVIS) Alejandro tenorio Esquivel, quien acudió en representación de la Gobernadora del Estado de México Delfina Gómez Álvarez, a diputados locales y federales, Subdirectores de Gobierno y presidentes municipales de las regiones de Zumpango y Texcoco que hoy se hermanaron para conformar un frente común por la regularización de la tierra.





’Esta firma del convenio para la coordinación de acciones gubernamentales y toma de protesta de los comités municipales de prevención y control del crecimiento urbano, es un hecho sin precedentes’, por lo que les dio a todos los representantes municipales que hoy integran estos trabajos.



Nazario Gutiérrez dijo que esta firma de convenio para los municipios es de suma importancia, sobre todo por la cooperación entre el Gobierno Federal, Estatal y municipal, que tienen como objetivo aliviar los trámites para regularizar la propiedad de los ciudadanos de Texcoco y de los municipios presentes.



’Estoy aquí, nos encontramos en un acto de suma importancia para nuestros gobiernos, el poder dar total certeza jurídica para el bienestar de cada una de las familias que van a gozar de este beneficio, como se ha venido planteando los alcaldes’, afirmó.



’Yo quiero compartirte director de IMEVIS Alejandro Tenorio Esquivel que hay toda la disposición de insumos de poder sacar por lo menos en Texcoco más de 20 a 30,000 escrituras este año’, dijo Gutiérrez Martínez comprometiéndose a compartir el gasto y desde catastro a través del cabildo conceder descuentos en los trámites de traslado de dominio en beneficio de las familias texcocanas que van a regularizar su propiedad y con ello dar certeza jurídica a su patrimonio.



Jesús Damian García Coordinador de IMEVIS en el Estado de México, reconoció que el Estado de México enfrenta grandes retos demográficos que requieren una respuesta coordinada entre los distintos niveles de gobierno entre ellos destaca la necesidad de prevenir la formación de asentamientos irregulares y regular el uso del suelo para vivienda conforme al plan de desarrollo estatal 2023 2029.



Por ello consideró que: ’Es fundamental implementar un reordenamiento territorial adecuado y mejorar las condiciones de vida especialmente en áreas donde la infraestructura no existe o no cumple la demanda de la población’ comentó, agregando que: ’la gobernadora nuestra amiga la maestra Delfina Gómez Álvarez nos ha convocado a trabajar juntos para promover crecimiento urbano ordenado, prevenir nuevos asentamientos irregulares y regular los existentes brindando bienestar a todos los mexiquenses’.





En su turno Alejandrso Tenorio, Director General de IMEVIS, dijo: ’el día de hoy permítame ser portavoz de una gran texcocana un gran saludo de la maestra Gómez Álvarez quien está al pendiente de lo que estamos haciendo en el instituto mexiquense porque simple y sencillamente es quien nos ordena que estemos en territorio para acudir con todos y cada una de las presidentas y presidentes municipales los 125 del Estado de México para que coordinados estemos trabajando en favor de la ciudadanía, que todos y cada uno de los integrantes del gobierno del Estado de México estamos para colaborar Unidos y para que lo hagamos no solo en su tierra sino lo hagamos en 125 municipios’, expresó señalando lo importante de este programa para la regularización de la tierra en todos los municipios.

Anunció la implementación de programas de vivienda social en todos y cada uno de los municipios a donde afirmó acudirán con módulos itinerantes para estar presentes en cada una de sus colonias en la zona urbana y en cada uno de los pueblos en la zona rural para estar presentes para que la ciudadanía sepa que el Instituto puede regularizar la tenencia en la tierra, la vivienda donde han tenido tantos años en que le han estado aplicando los recursos.

Afirmó que se espera que este convenio que se firma por los tres poderes del gobierno, por primera ocasión tenga la firma de los 125 presidentes municipales del Estado de México en beneficio de las familias más necesitadas.

