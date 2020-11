Alcaldesa de los Reyes la Paz participa en evento masivo de Morena Violando los protocolos de salud

Por Luis Ayala Ramos



Los Reyes la Paz, Méx.- 29 de octubre 2020.- A pesar de la pandemia, la presidenta municipal de los Reyes La Paz, militante de Morena, Olga Medina Serrano participó en un evento masivo de su partido, en el que fueron convocadas unas 3 mil personas, que no respetaron la sana distancia.

En un video que circula en redes sociales, se aprecia el evento partidista de Morena, que se celebró en un predio de la comunidad de la Magdalena, donde la alcaldesa Medina Serrano acude con un grupo de seguidores.

Al igual que militantes y simpatizantes del Movimiento de Regeneración Nacional procedentes de las zonas cerriles y más pobres de la demarcación, trabajadores de confianza del ayuntamiento, se dieron cita el sábado anterior, para participar en una asamblea informativa del Distrito 29, que incluye los municipios de Chicoloapan y Los Reyes La Paz.

Ahí también estuvieron presentes el grupo morenista de ’Los Puros’ que encabeza Daniel Serrano, quien actualmente busca líder de su partido en el estado de México, además de otros dirigentes morenistas de la entidad.

Algunos empleados municipales de confianza que omitieron su nombre por temor a represalias, denunciaron que tenían que ’acarrear’ a por lo menos 15 personas más o serían dados de baja de la nómina.

’Nos pasaron lista para comprobar que sí acudimos y llevamos gente’, mencionó uno de los trabajadores al salir del evento, efectuado en el inmueble, por cierto, propiedad Juan José Medina, ex alcalde de Los Reyes La Paz y sobrino de la alcaldesa morenista.

Las criticas no se han hecho esperar.

El dirigente social Fernando González Mejía lamentó que Olga Medina Serrano ha dejado muchos que desear en su tarea como alcaldesa frente a la pandemia del Covid 19 y prueba de ello es incremento en el número de contagios y muertes por la enfermedad por falta de medidas efectivas.

A diferencia de otros municipios como Nezahualcóyotl, donde se reforzó la campaña de concientización para evitar el incremento de contagios por Covid 19, en La Paz no se aplica sentenció, González Mejía.