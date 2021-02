Alcaldesa de Tezoyuca promete, pero no cumple

Tezoyuca, México.- Diana Chávez Hernández la alcaldesa Tezoyuca, es buena para decir sí, pero no cuando.



Desde el 2020, prometió la construcción de un pozo de agua para la comunidad y no ha cumplido, de acuerdo con testimonios de los afectados: ’en realidad no se le ha avanzado mucho; sí, están trabajando, pero muy despacio. Llevan solo un 20 por ciento de lo que se había acordado para terminar desde diciembre y vea, ya se está acabando enero. Ahorita ya estaría, pero no’, concluyeron.



Morena dijo que primero los pobres, pero parece que Diana Chávez no entendió, no quiere entender o inaugurará el pozo cerca de las elecciones, muy conveniente para ella dijeron los quejosos quien además refirieron: pese a que estamos en año electoral, la gente de Tezoyuca sigue sin agua.