Alcaldesa panista, sacerdotes y líderes sociales recibían chayote de César Duarte

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado dio a conocer que dentro de la red de corrupción creada por el exgobernador César Duarte Jáquez, existía una nómina secreta de la que eran favorecidos sacerdotes, líderes sociales y la actual alcaldesa municipal de Chihuahua, María Eugenia Campos, quien ha solicitado insistentemente que se cierre tal investigación.



En conferencia de prensa virtual, el mandatario aseguró que Duarte Jáquez tenía una nómina secreta donde estaba incluida la red de corrupción y protección, ahí se registraba la entrega de dinero en efectivo.



En dicha red está incluida la alcaldesa del panista, el senador de Morena, Cruz Pérez Cuellar, además de algunos sacerdotes y líderes sociales.



De acuerdo con Corral la Fiscalía de Chihuahua tiene ’todos los casos de la nómina secreta con los que Duarte fue construyendo una red de protección a actores de la política, social, religiosa, empresarial, partidista, eso está en manos de la Fiscalía’.



Por su parte la presidenta municipal de Chihuahua, María Eugenia Campos, solicitó públicamente al gobernador de Chihuahua que se cierre esa investigación, a lo que Corral Jurado respondió que este es un asunto que la Fiscalía determinará lo que corresponda en cada caso.



Varios de los implicados acudieron ya a la FGE a dar su declaración o testimonio, ’algunos de ellos colaboradores de la presidenta municipal de Chihuahua’.



Sostuvo que no le importa si en esa red de corrupción hay ’miembros de mi propio partido, o sacerdotes, líderes políticos, no vamos a defraudar el sacrificio que ha hecho tanta gente en esta operación, las investigaciones que se siguen por la corrupción duartista no tendrá titubeo, será mi mayor legado el cumplimiento de mi principal compromiso con el pueblo de Chihuahua’. recalcó Iván Vargas | REVOLUCIÓN 3.0