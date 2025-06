Alcaldesa de Acolman, insta a los jóvenes para que aprovechen las bondades del programa, "jóvenes construyendo el futuro

Acolman, Estado de México. - Al sostener una reunión con servidores de la nación del programa federal, Jóvenes Construyendo el Futuro y con empresarios, la presidenta municipal de Acolman Blanca Guadalupe Sanchez Osorio, exhortó a los jóvenes que sean vinculados ante un tutor o capacitador laboral para que aproveché al máximo el proceso de aprendizaje.



En una reunión realizada en la casa de cultura ubicada en un costado de la presidencia municipal, Blanca Guadalupe Sanchez Osorio, ante prospectos de mencionado programa social, recordó que el enfoque del programa tiene el propósito fundamental de capacitar y preparar a los jóvenes que no se han colocado laboralmente por carecer experiencia laboral.



Por ello, la alcaldesa de Acolman, ante servidores de la nación, así como por empresarios, tutores y capacitadores inscritos en el programa de acuerdo a las reglas de operación, Sanchez Osorio, expresó la importancia por que los beneficiarios del programa, realmente aprovechen y valoren la práctica que reciben en los centros de trabajo.



La municipe de Acolman, también hizo un llamado a los beneficiarios para que pongan en práctica la cultura del ahorro y no del despilfarro, toda vez que por 12 meses, reciben una beca mensual de 8 mil 480 pesos.



Blanca Guadalupe Sanchez Osorio, expresó que los resultados del programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro, están a la vista y son palpables, pues hoy tanto en el sector público como privado, -dijo- ya se encuentran laborando personas que emanaron de dicho programa federal.



Al tiempo de reconocer la guia y orientación de los servidores de la nación, agredecio el esfuerzo y el interés de los empresarios, capacitadores y tutores laborales.



Por su parte, Alejandro Israel Hernández Lopez, en su calidad de Profesional de los Servicios Especializados del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, recordó que para ingresar a este programa básicamente hay que estar en el rango de edad de los 18 a los 29 años y no estudiar o trabajar, sin omitir el cumplimiento de las reglas establecidas.