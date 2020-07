Alcaldía de Atitalaquia, Hgo. No dio permiso para carrera de caballos donde mataron a 5 e hirieron a dos.

Por medio de un comunicado de prensa, el gobierno municipal de Atitalaquia Hidalgo negó haber otorgado el permiso a los dueños del lugar donde esta tarde se llevaba al cabo una carrera de caballos, donde hubo un conglomerado de 500 personas pese a la pandemia de Covid 19 y donde hubo una balacera cuyo saldo preliminar es de 5 muertos, entre ellos una mujer y dos heridos.

En el comunicado, el gobierno municipal puntualizó que respeta las normas sanitarias ordenadas por el gobierno federal para combatir la pandemia y que no ha otorgado permisos para la realización de este tipo de eventos

No obstante, en el documento nunca se explicó el porqué los inspectores de Reglamentos y Espectaculos del ayuntamiento no suspendieron en evento que incluso, había sido publicitado en redes sociales.