Alcaldías y alcaldes del oriente del Estado de México acuerdan acciones conjuntas para contener la propagación del COVID-19

#NEZAHUALCOYOTL, MÉX. --La coordinación a largo plazo permitirá no solo enfrentar el COVID-19 sino problemas de carácter metropolitano en materia de seguridad y movilidad: Juan Hugo de la Rosa



Unidos con el propósito de seguir conteniendo la pandemia del COVID-19 y salvaguardar la salud y la vida de la población, en un hecho histórico y sin precedentes, las alcaldesas, alcaldes, presidentas y presidentes municipales de Texcoco, Sandra Luz Falcón; Ixtapaluca, Maricela Serrano; Olga Medina, de La Paz; Jesús Tolentino, de Chimalhuacán; Fernando Vilchis, de Ecatepec; Clara Brugada, de Iztapalapa, Armando Quintero, de Iztacalco y Juan Hugo de la Rosa García de Nezahualcóyotl acordaron continuar la coordinación metropolitana en la zona oriente del Valle de México solicitando de manera conjunta a la Comisión Nacional Bancaria y a la Asociación Mexicana de Bancos, su apoyo para que los Bancos no cobren comisión por uso de cajeros automáticos, a fin de evitar conglomeraciones en sus instalaciones.



Ante los medios de comunicación, el presidente Juan Hugo de la Rosa García llamó a los alcaldes presentes a seguir trabajando de manera coordinada sin ponderar otro interés que la salud y bienestar de quienes habitan en la región, por lo que señaló la formación de un equipo de trabajo para generar y compartir información que sea homologada ha permitido hacer más eficientes las acciones y medidas preventivas ejecutadas, así como la comunicación con la propia ciudadanía, que ve en este ejercicio de solidaridad y responsabilidad una signo de tranquilidad y confianza.



De la Rosa García subrayó que, al igual que para el tema de la pandemia, se ha buscado llevar el esfuerzo de coordinación al máximo nivel por lo que puntualizó también han iniciado los trabajos para reforzar la seguridad en la región, tras analizar los índices delictivos y tomar las decisiones adecuadas para emprender las acciones necesarias para lograrlo.



En ese sentido, los ediles coincidieron en la necesidad de continuar unidos frente a la pandemia y para lograr resolver aquellas problemáticas de carácter metropolitano compartidas por lo que la presidenta municipal de Ixtapaluca, Maricela Serrano, reconoció las acciones que se han llevado a cabo de forma coordinada y llamó a los alcaldes participantes a ’cerrar la pinza’ para contener el contagio de COVID-19, el cual es muy alto en oriente de la zona metropolitana,



Llamado al que se sumó el alcalde de Iztacalco, Armando Quintero, quien también propuso que las acciones emprendidas por las autoridades locales de la Zona Oriente del Valle de México y alcaldías de la CDMX, se mantengan en unidad plural al menos hasta finales de año, ya que ello sin duda permitirá evitar nuevos brote o rebotes del COVID-19.



Sandra Luz Falcón, presidenta municipal de Texcoco, afirmó que las acciones que se han tomado de forma conjunta, han permitido mejorar los resultados respecto a la disminución de la movilidad y la instalación de tianguis, acciones que, aunque han sido sumamente difíciles han permitido reducir el numero de contagios, aunque reconoció aun hay mucho por hacer si lo que se pretende es evitar la perdida de vidas humanas por la pandemia.



En tanto a las solicitudes a la Asociación de Bancos de México (ABM) de controlar de mejor manera las aglutinaciones en sus sucursales e instalaciones, así como la de suspender al menos temporalmente la comisión por retiro de dinero en efectivo en cajeros automáticos, la alcaldesa de Iztapalapa Clara Brugada aseveró que de tener una respuesta positiva por parte de las instituciones bancarias la gente no haría largas filas afuera de las sucursales, facilitando con ello el aplicar correctamente las medidas de sana distancia.



Por su parte, Olga Medina presidenta municipal de Los Reyes La Paz, expuso la importancia de que autoridades federales y estatales refuercen la infraestructura hospitalaria en la zona oriente, pues comentó que en su municipio no cuentan con un hospital del nivel adecuado para atender a pacientes del Covd19, y sus pacientes son atendidos al momento con el apoyo que les brinda Ixtapaluca, así como Nezahualcóyotl en los hospitales de Gustavo Baz y La Perla, sin embargo, resaltó estos ya se encuentran al borde de la saturación, dificultándose así la atención pronta y adecuada.



Fernando Vilchis, presidente municipal de Ecatepec, aseveró que han recibido poca solidaridad de parte del gobierno del Estado de México, sobre todo en el caso concreto del agua potable, ya que esta le fue disminuida su distribución hasta en un 19 por ciento, aunado a la pobreza y movilidad que padece este municipio, lo cual, en plena contingencia sanitaria, podría convertirse en una situación de crisis política.



De igual forma, el edil de Chimalhuacán Jesús Tolentino solicitó a los gobiernos federal y estatal a buscar los mecanismos de reforzar los apoyos a los municipios durante esta contingencia, especialmente en lo que se refiere a la aplicación de pruebas para la detección del COVID-19 entre la ciudadanía y los propios servidores públicos, pues ello facilitaría la detección e instalación de cercos sanitarios y epidemiológicos que ayuden a frenar de manera más efectiva la propagación del virus.



Finalmente, el alcalde Juan Hugo de la Rosa, anunció ya se encuentra en línea la página de FaceBook Covid Zona Oriente, donde de manera homologada se informará objetiva y puntualmente sobre las decisiones y acuerdos que tomen las autoridades locales de manera local y regionalizada para hacer frente a la pandemia y donde expertos, científicos y académicos de la UNAM y el IPN como la doctora Isabel Salazar Sánchez, el Dr. César Hugo Hernández Rodríguez, el Dr. Samuel Ponce de León, el Dr. Jesús Miguel Torres Flores y el Dr. Samuel Ponce de León también compartirán valiosa información de carácter preventivo e informativo.