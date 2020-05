Alcoholímetro retiró a casi tres mil conductores ebrios en Ecatepec

10 de mayo de 2019



Ecatepec, Méx., a 11 de mayo del 2020.- Uno de cada dos conductores resultó positivo en la prueba de alcoholemia del programa Conduce sin Alcohol implementado por el gobierno de Ecatepec, que cumplió un año de aplicación ininterrumpida y cuyo objetivo principal es disminuir los accidentes vehiculares relacionados con el consumo de bebidas embriagantes.



El alcalde Fernando Vilchis Contreras dio el banderazo de arranque del programa Conduce sin Alcohol el 10 de mayo de 2019, con el objetivo principal de prevenir accidentes, pues los conductores ebrios son retirados de las calles por seguridad de ellos, de sus familias, de otros automovilistas y de la propia ciudadanía.



Durante el primer año de aplicación del alcoholímetro se instalaron 401 módulos de revisión en vialidades principales de Ecatepec, como las avenidas Carlos Hank González (Central) y Adolfo López Mateos (R-1), y las vías López Portillo y Morelos, entre otras.



En este periodo se aplicaron seis mil 397 pruebas, de las cuales dos mil 989 resultaron positivas, es decir 46.72% de los conductores -casi uno de cada dos- presentó más de 0.40 miligramos de alcohol en aire espirado, quienes pasaron la noche en el Centro de Detención de Etílicos ubicado en el edificio anexo al palacio municipal, ya que la sanción a los infractores es arresto inconmutable. Del total de detenidos, 96% fueron hombres (dos mil 877) y 4% mujeres (112).



El modo de operar del programa consiste en la aplicación de la prueba de alcoholemia a conductores con indicios de que ingirieron bebidas alcohólicas. Las personas tienen una tolerancia de hasta 0.40 mg/L de alcohol en el aliento para no ser detenidas, de exceder la cantidad, los conductores son remitidos al Centro de Detención de Etílicos, donde permanecen arrestados entre 12 a 24 horas.



El arresto para los conductores infractores es inconmutable, es decir, no se puede pagar multa con dinero u otro bien, solo con tiempo, mismo que es determinado por el juez del Centro de Detención de Etílicos con base en los grados que excedieron los conductores. Además, se permite a los infractores llamar a alguien para que se lleve su auto y no sea trasladado al depósito vehicular.



En este primer año de aplicación de Conduce sin Alcohol, las autoridades municipales remitieron a las Oficialías Conciliadoras del ayuntamiento a 393 personas por diversos motivos, entre ellos negarse a hacer la prueba, agredir a policías y personal que participa en el programa, alterar el orden público o intentar huir del punto de revisión.



El programa Conduce sin Alcohol operó de manera ininterrumpida durante un año. Se aplica los fines de semana (viernes, sábado y domingo), días festivos y durante la actual contingencia de coronavirus que atraviesa el país. Incluso se intensificó en fechas especiales como Año Nuevo y Navidad, mismas en las que suele incrementar la cantidad de personas ebrias al volante.



El objetivo del multicitado programa es preventivo, por lo que las autoridades de Ecatepec piden a los automovilistas no conducir en caso de que ingieran bebidas alcohólicas.