Alegna González continúa plan de entrenamiento a distancia ante contingencia por CONAVID-19

Invita deportista a seguir las indicaciones para contrarrestar la pandemia.



Zinacantepec, Estado de México, 2 de abril de 2020. Ante la contingencia que se vive en el país debido al COVID-19, la marchista representante del Estado de México, Alegna Aryday González Muñoz, continúa entrenando a distancia con un plan de trabajo que le envía el entrenador Ignacio Zamudio Cruz.



La atleta del Estado de México detalló que ante la contingencia está haciendo los ajustes necesarios para entrenar en Chihuahua, en sitios no concurridos, en los que ya había estado previamente, para lo cual, la está apoyando su tío Jesús González, con quien inició su carrera deportiva.



’El entrenador me da un plan por semana y lo realizo en lugares que están a las afueras de la ciudad, con mucho cuidado sin dejar a un lado los entrenamientos’, afirmó González Muñoz.



En lo referente al aplazamiento de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, para los cuales ya tenía la marca para participar en la prueba de los 20 kilómetros, la marchista comentó que fue lo mejor para todos.



’Fue una decisión correcta por todo lo que se está viviendo, obviamente como atleta que ya tenía la marca, quería asistir al evento, había trabajado para estar en él, pero las circunstancias cambiaron, hay que ser conscientes, saber que tengo un año más de trabajo y que está bien’, indicó la deportista.



Alegna está tranquila porque la Federación Internacional de Atletismo respetará las marcas para clasificar a la justa deportiva olímpica, pero tiene la intención de ratificar su tiempo, como estaba proyectado para este 2020 antes de que cancelaran los eventos.



’Quiero hacer una invitación a todas las personas para que sigan las instrucciones que nos han dado, son medidas que nos favorecen a todos, no es sólo porque las quieran poner, tendríamos un beneficio disminuir cualquier posibilidad de contagio y hay maneras de divertirse en casa’, indicó la atleta.