Alegna González reconoce al Gobierno Estatal por la entrega de estímulos a deportistas

Está tranquila trabajando para ratificar la marca que la lleve a Tokio.



Zinacantepec, Estado de México, 27 de septiembre de 2020. Luego de recibir el estímulo económico por parte del Gobierno del Estado de México, al haber obtenido una medalla en la pasada Olimpiada Nacional Juvenil, la marchista Alegna Aryday González Muñoz reconoció la importancia de este apoyo para los atletas.



’Creo que como todos los deportistas, estamos felices porque se entregaron los estímulos a pesar de que estamos en medio de una situación difícil y es de gran ayuda para todos nosotros contar con este apoyo que está dando el Estado de México’, afirmó la andarina.



González Muñoz detalló que se encuentra contenta de retomar su trabajo a lado del entrenador Ignacio Zamudio y con la responsabilidad de atender las medias necesarias, luego del confinamiento por la pandemia.



’Me emociona regresar a los entrenamientos después de todo este confinamiento que hemos tenido, regresar a entrenar es algo que motiva y vemos de otra forma las cosas, un poco más conscientes con todas estas medidas de sanidad’, indicó.



La deportista aclaró que mientras el país estuvo en semáforo rojo, ella continuó entrenando. ’Intenté no parar del todo en la contingencia, adaptándome a ser creativa en casa y ya empezamos a salir un poco más a las calles, me ha servido no parar del todo’.



Alegna declaró que este tiempo que tuvo que retornar a su hogar, le sirvió para convivir en familia y disfrutar de sus seres queridos, lo cual, mentalmente, le ayuda mucho para encarar sus objetivos.



Con respecto a sus planes deportivos, aseguró que está tranquila, a la espera de tener una fecha para una competencia, en la que pueda ratificar la marca, para estar en los próximos Juegos Olímpicos.



’Me siento tranquila porque a pesar de que no hay un calendario preciso de la competencia en la que pueda estar primero, sé que, con trabajo, yo estaba para mejorar esa marca y el plan sigue igual’, concluyó.