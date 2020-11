Alegna González y Guadalupe Aranda participan en emisión de espíritu deportivo

Comparte atleta paralímpica, en Cuna de Campeones y Campeonas, su experiencia en el deporte adaptado.



Zinacantepec, Estado de México, 16 de noviembre de 2020. Para que la población mexiquense tenga un mayor contacto con el deporte de la entidad, este domingo se presentó una emisión más del programa Espíritu Deportivo, a través de las redes sociales de la Secretaría de Cultura y Turismo.



Conducido por Mario Gómez y Diego Castillo, la transmisión se desarrolló en tres secciones Leyenda deportiva donde conocimos de cerca a la marchista Alegna González; en Cuna de Campeones y Campeonas presentaron una entrevista con Guadalupe Aranda, multimedallista de Paralimpiada Nacional, en pruebas de atletismo de pista, y en Aprendamos de Deporte dieron detalles de la marcha atlética nacional.



En la primera parte de la emisión tuvieron una charla con la andarina representante del Edoméx, Alegna González, quien es campeona mundial juvenil y cuenta con la marca para participar en los Juegos Olímpicos de Tokio en la prueba de 20 kilómetros.



La atleta confesó que luego de una prueba de atletismo donde se le dio de forma natural la marcha atlética, a ella no le gustó esta disciplina, por el movimiento y había quienes se burlaban, pero al final creció y se dio de cuenta que tenía que dejar de lado lo que la gente dijera.



’En 2016 fue cuando decidí estar de lleno en la marcha, que fue cuando me vio mi entrenador y me invitó a estar en el CNAR y yo decidí entrenar, le platiqué a mi familia y logré que me dejaran venir. Así inició mi camino dentro de la marcha’, expresó.



Acerca de formar parte de la familia deportiva mexiquense, Alegna puntualizó que ’ser representante del Estado de México ha sido muy importante para mí porque no ser originaria y recibir todo el apoyo de la institución, del Gobernador y de distintas personas es algo muy importante y estoy muy feliz, sobre todo de entrar en este lugar.



’Tengo 21 años, mi deporte es de gran adaptación, del cuerpo sobre todo, sé que es difícil adaptarse y decir que voy por una medalla a Tokio, pero voy a luchar por ellos y yo podría estar en otros dos Juegos más, entonces estoy abierta a las posibilidades’, afirmó.



En Cuna de Campeones y Campeonas presentaron la entrevista de Guadalupe Aranda, quien conversó acerca de su camino dentro del deporte adaptado y las experiencias en las competencias donde ha participado.



Para finalizar, mostraron a los marchistas mexiquenses que se han consagrado en Juegos Olímpicos, como Ernesto Canto, Carlos Mercenario, Bernardo Segura, Noé Hernández, Joel Sánchez y Guadalupe González.