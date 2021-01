Alegoría el segundo impeachment contra Trump

No será destituido en una semana

Ayer se realizó el segundo impeachment, o proceso de destitución de Donald Trump. Ahora lo acusan por haber incitado a la toma de otro Poder de la Unión, el Legislativo. Por la invasión del Capitolio el pasado 6 de enero.

El primero procedimiento ocurrió en 2019 que un informante denunciara ante el Congreso de los Estados Unidos que Trump, junto a otros funcionarios de su gobierno, había presionado a líderes de Ucrania para que investigaran a Joe Biden (exvicepresidente y Presidente electo demócrata) y a su hijo Hunter Biden, en relación con unas actividades empresariales de este último.

Concluyó el juicio en febrero de 2020, tras la absolución en el Senado de los dos cargos de los que se le acusaba.

Este segundo juicio pasará al Senado, donde iniciarán las discusiones dentro de un par de semanas, cuando se encuentre la nueva Cámara. El proceso necesitaría cuando menos 2 terceras partes de los votos de los senadores, lo que se ve difícil que logren los demócratas.

Ahora, ya sin tener los pies puestos en la Casa Blanca, Trump tendría como máxima sanción no poder acceder a otro puesto público el resto de su vida, lo que resultaría ridículo, ya que ningún expresidente del vecino del Norte, ha ocupado otras chambas relevantes en el sector público estadounidense.

Se trata de humillarlo e incluso, en un descuido de los republicanos, llevarlo a la cárcel. Es un castigo ejemplar para las groserías que les hizo el casi expresidente a los políticos de oposición.

A muchos nos cae mal por sus actitudes, su discurso racista y de estímulo al divisionismo. Pero, los políticos son así en todo el mundo. Tienen el poder temporalmente y se sienten emperadores eternos. Ni los reyes babilónicos, ni los faraones egipcios, ni los césares en Roma, fueron eternos, eso es lo que deben reflexionar la clase política de todo el mundo. No se les olvide, sin simples mortales.

Ayer, Nancy Pelosi, de la mayoría demócrata en el Congreso de Estados Unidos, arrogante también, desprecio a la Prensa que le interrogó sobre el procedimiento de impeachment contra Trump, quien una semana después envió un discurso a toda la Nación, que no se divulgó por las grandes redes de televisión; sólo en Twitter.

PODEROSOS CABALLEROS

ATT

El Gobierno de Alfredo del Mazo, en el Estado de México, contrató el servicio de telefonía celular por tres años y medio, con un costo de 58 millones de pesos que incluye a dependencias, organismos auxiliares y desconcentrados del poder Ejecutivo del gobierno del Estado de México, con ATT, que encabeza en México Mónica Aspe. El servicio fue contratado 1 de marzo del año pasado. No quedó claro cuántos aparatos se contratan, ni las marcas de los mismos, ni a cuántos servidores se entregarán. Un buen negocio.

PENSIONISSSTE

El próximo lunes Afore Pensionissste, que encabeza Iván Pliego, premiará el ahorro voluntario de sus cuentahabientes con sorteo de 25 millones de pesos. Será el cuarto sorteo ’Ahorra y Gana con Pensionissste’, repartirá mil 228 premios entre sus más de dos millones de afiliados con montos de mil pesos a un millón de pesos.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

TEC MONTERREY

Luis Ramírez, estudiante de Administración y Estrategia de Negocios, Karla Ibarra, de Diseño Industrial y Lucía Serrat, de Relaciones Internacionales, del Tec de Monterrey Campus Querétaro, son los fundadores de las marcas de ropa urbana y artesanal Tukán y Koch, respectivamente, que promueven la creación de buenos hábitos que contribuyen a crear un contexto social más consciente.

