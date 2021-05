¿Alejandro Arcos Catalán, el joven político?

Quiero iniciar un ejercicio sobre las características de quienes compiten en este proceso electoral, a manera de acercamiento a sus méritos y posibles debilidades.

Lo trataré de hacer, siempre y cuando los que compiten lo acepten y me digan la forma de hacerme llegar sus datos y sus propuestas.

Hace rato conozco al joven Alejandro Arcos Catalán en comparación conmigo, que ya rozo los 67 años.

El joven está propuesto por la coalición PRD-PRI para la presidencia municipal de Chilpancingo.

Su formación política inicial fue cerca de personajes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) como la mayoría de los políticos actuales, incluidos los de Morena.

Hoy pertenece al PRD. Inició su carrera política, hace 20 años. Ha sido diputado local, funcionario varias veces.

Las relaciones le han sido fructíferas en cuanto a su capacitación, conocimiento y experiencia política.

De todas sus relaciones ha logrado una fructífera carrera, política, que le permite presumir, si es posible hacerlo en este tiempo de Covid, donde la mayoría de los proyectos sociales y políticas, se han visto deprimidos.

Dice haber realizado 129 obras de gestoría en la capital del estado y sus alrededores. Luego entonces, no es un desconocido. La forma de hacer esa gestoría en obras, se entiende ha sido por medio de gestiones en diferentes ámbitos y relaciones con organizaciones sociales locales y nacionales.

Una relación productiva y de enseñanza política y social ha sido con el ex gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero, pero recientemente la mejor forma de hacer gestión la hizo con el grupo político de René Bejarano y Dolores Padierna y la organización que representan.

El caso es que Alejandro Arcos Catalán, se ha preocupado por su capacitación y logró una licenciatura en Ciencias Políticas, con varios diplomados en comunicación política, estrategia y administración pública municipal. Además de una Maestría.

Cuando platica sobre sus proyectos, establece que no tiene recetas, pero si los estudios de cómo está, qué requiere y por qué no hay agua suficiente en Chilpancingo y las posibilidades de darle solución a ese problema.

Habla de reducir los costos del traslado de los veneros, de utilizar las nuevas tecnologías y las formas de ayudar con energía solar a reducir el costo del funcionamiento de las bombas.

Conoce del porcentaje que se pierde por las tuberías en malas condiciones y de la forma de solucionarlo. Sabe dónde hay fugas y tiene los diagnósticos para solucionarlo. También comenta de que ya tiene ubicados varios espacios para hacer una recolección de agua, para su mejor distribución.

Habla de una reingeniería administrativa, buscando eficientar el trabajo del personal, sin que anuncie correr a nadie.

Asegura que es necesario transparentar el ingreso y gasto de los recursos y la mejor forma de evitar la corrupción en todos los servicios que presta el ayuntamiento. Aunque sabe que los recursos son pocos y no alcanzan.

Conoce el problema de la inseguridad y sus formas de buscar soluciones.

Habla del servicio de recolección de basura, que permita que Chilpancingo, cambie en cuanto a imagen pública. Todo lo que se pueda lograr, asegura, será por medio de la gestión.

Comenta que al personal administrativo, se le tiene que incentivar con el servicio civil de carrera, donde se premie por su compromiso con la sociedad y el ayuntamiento.

Se observa él mismo, como una persona que sabe dialogar y encontrar soluciones con un equipo que planificará, antes de tomar decisiones precipitadas.

Ríe, habla fluidamente, se le ve con conocimiento de lo que dice y no se molesta por las críticas que se le hacen y lo toma de buena manera. En una plática interrogatorio de casi 3 horas, y de poner en duda muchas de sus planteamientos, nunca se enojó.

El viernes que viene, me comentó en corto, habrá anuncios importantes de adhesiones al trabajo político que realiza, donde no quiso adelantar, pero establece que habrá sorpresas.

Ojalá no sean en detrimento de su proyecto y que siga caminando, escuchando y proponiendo solución a los reclamos de la capital del estado, que sin duda, demandan de un político responsable, eficiente y no de improvisados.

Pero lo principal, no tiene ninguna duda de que ganará y su carrera, asegura, será ascendente, de muchas formas.

Enhorabuena.