Alejandro Arcos: obras y soluciones para Chilpancingo

En un evento austero y acatando las medidas sanitarias (sana distancia y uso de cubrebocas) para evitar contagios de Covid-19, Alejandro Arcos Catalán arrancó su precampaña para presidente municipal de Chilpancingo por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

El parque hundido de la Alameda ’Granados Maldonado’ fue el lugar que Arcos Catalán eligió para presentarse ante sus simpatizantes como una de las cartas del Sol Azteca a la Alcaldía capitalina y para dar a conocer sus propuestas de trabajo.

El reloj marcaba las 12:00 horas del sábado 2 de enero y el clima era fresco. Y el ambiente político que se respiraba, era muy optimista. Y cómo no. Los representantes de las comunidades, colonias y barrios tradicionales que asistieron para ser testigos de tan importante evento, ratificaron su apoyo al personaje que durante varios años les ha gestionado importantes apoyos y obras sociales.

El precandidato a la alcaldía estuvo acompañado por la diputada local y ex presidenta del DIF Municipal de Acapulco, Perla Edith Martínez Ríos; por el ex aspirante a la gubernatura y ex presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Carlos Reyes Torres, y por el diputado local, ex senador de la República y dirigente de la expresión Alternativa Democrática Guerrerense (ADG), Celestino Cesáreo Guzmán.

También estuvieron presentes el diputado local Bernardo Ortega Jiménez, el dirigente del PRD en Chilpancingo, Francisco Vergara Martínez, y Fernando Calixto Cuevas, fuerte aspirante a diputado local por el distrito 01.

Durante su mensaje, Arcos Catalán agradeció a los cientos de liderazgos que le han acompañado durante muchos años en su carrera política, y presentó a Diego Díaz Padua como su suplente, a quien definió como un ciudadano distinguido, con calidad y autoridad moral, no sólo por su trayectoria académica y política, sino por su congruencia y su liderazgo ante la sociedad chilpancingueña.

’Este proyecto no comienza hoy, inició hace muchos años cuando comencé a recorrer las calles y colonias de Chilpancingo, a conocer la injusticia y la desigualdad social; a partir de ese momento me movió la consciencia y me permitió acercarme a construir una relación cercana y fraterna con la sociedad de Chilpancingo, buscando las formas de contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población’, dijo.

En efecto, Alejandro Arcos lleva varios años en la actividad política. De hecho, desde muy joven mostró su preocupación en los problemas que aquejan a la capital del estado, y decidió ser parte de la solución.

En las dependencias en donde le ha tocado ser titular, ha dejado huella y se ha ganado el respeto de los trabajadores y de la ciudadanía.

Gracias a su capacidad de gestión y cercanía con la gente, en las elecciones de 2012 abanderó al PRD y fue electo diputado local en el distrito 01 de Chilpancingo.

Desde el Congreso local demostró ser un buen legislador, ya que presentó importantes iniciativas de ley. Y lo más importante: logró más gestiones ante el gobierno estatal (apoyos a madres solteras, becas para estudiantes, créditos a micro comercios, pavimentación de calles y caminos rurales y ampliación de la red de alumbrado público en varias colonias de la capital del estado).

Hoy por hoy, Alejandro Arcos se perfila como el candidato del PRD a la Alcaldía y con amplias posibilidades de ganar la elección constitucional.

Y es entendible que haya quienes no simpaticen con su proyecto, sobre todo, aquellos que recientemente se incorporaron al PRD luego de probar suerte en los últimos tres años en igual número de institutos políticos.

Alejando Arcos es un político que genera confianza en las colonias y comunidades, y que no tiene señalamientos de corrupción ni de estar coludido con grupos criminales. Lo suyo es la gestión social y la construcción de acuerdos.

En los últimos y sin ocupar cargos públicos, ha logrado 139 obras de gestión, 117 calles pavimentadas, redes de drenaje, redes de agua, electrificaciones y el comienzo de cuatro carreteras, entre muchas obras más. Es por eso que su lema de campaña es ’Obras y soluciones con Alejandro Arcos Catalán’.

TORO EN APRIETOS

Fuentes de Morena refieren que la "candidatura" de Félix Salgado Macedonio pende de un hilo. Y que más tarde que temprano le dirán que siempre no y "gracias por participar".

Las serias denuncias por violación sexual que hay en su contra, sí son cosa seria. Y él lo sabe muy bien.

Es por eso que se le ha visto con un semblante de angustia y no de alegría.

Algo "grande" y "fuerte" se trama en su contra. ¡Zas!

De entrada, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros y Luis Walton Aburto no lo han reconocido como candidato de Morena. Por el contrario, lo desconocen y han anunciado recorridos por todas las regiones del estado para reunirse con sus simpatizantes y decidir el ’paso a seguir’.

Nestora Salgado García, por su parte, desmintió este domingo a Salgado Macedonio, luego de que éste declarara al periódico El Sur que el pasado 30 de diciembre se reunió con la senadora y aspirante también de Morena a la gubernatura.

’Aún no hemos hablado, esta publicación es una mentira, no se dejen engañar’, dijo vía Twitter.

Los únicos que se han pronunciado a su favor, son Beatriz Mojica Morga y Marcial Rodríguez Saldaña. La petista (¿?) y ex integrante de Los Chuchos lo hizo el mismo 30 de diciembre, el día en que Mario Delgado Carrillo, dirigente nacional de Morena, presentó a Salgado Macedonio como el ganador de la encuesta. Mientras que el ex rector de la UAGro y actual dirigente de Morena en la entidad, lo hizo este fin de semana.

Lo cierto es que ’El Toro sin cerca’ (sin tuercas, para algunos) no la tiene fácil.

Las denuncias por violación sexual son graves.

El ex titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Xavier Olea Peláez, por ejemplo, lo tachó de violador de mujeres. Y no sólo eso. Señaló que Félix debería estar preso en vez de ser el candidato de Morena en Guerrero.

