Alejandro Arcos, un buen perfil para Chilpancingo

Por naturaleza, los jóvenes suelen ser inquietos, rebeldes y críticos del presente. Y muy a menudo son excluidos en la toma de decisiones políticas, ya que la política se considera como un espacio para hombres con experiencia en el servicio público y en las tareas partidistas, olvidando el concepto aristotélico de que el hombre –sin importar su edad– es un zoon politikón. O sea, un animal político o animal cívico, porque a diferencia de los otros animales (los irracionales) posee la capacidad de relacionarse políticamente.

Durante los últimos años hemos visto que varios jóvenes han escalado políticamente, cosa que no ha sido fácil para todos, especialmente para aquellos que no cuentan con un padrino político y que han sido regidores, síndicos, alcaldes o legisladores gracias al trabajo social que han realizado y a las alianzas que han establecido con otros actores políticos.

La presencia de jóvenes en puestos de toma de decisiones beneficia a todos los ciudadanos y no sólo a los jóvenes. Pero es claro también que no todos los jóvenes han sido capaces de mantenerse vigentes en el escenario político, porque con un poco de poder se marean.

En Chilpancingo vemos a varios jóvenes que se mueven para participar en las elecciones del próximo año.

En el PRD, por ejemplo, tenemos a Alejandro Arcos Catalán, quien desde muy temprana edad incursionó en la política, y no porque lo hayan metido a la fuerza, sino porque le gusta el arte de la política, a tal grado que estudió y se tituló como licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública.

Alejandro Arcos nació en la capital del estado, el 12 de febrero de 1981; y sus padres son María del Socorro Catalán Gálvez y Leonel Arcos Luna.

Sobre su origen responde: ’Soy orgullosamente chilpancingueño y mi origen está en la sierra’.

Cuando apenas contaba con 13 años de edad (1994), se involucró en actividades políticas; primeramente, como gestor de grupos vulnerables, y luego (1998) como coordinador de Eventos Juveniles en el gobierno del estado.

Por su dinamismo y compromiso social, Alejandro Arcos fue designado en 1999 como coordinador en Chilpancingo del Programa Respuesta Inmediata.

En el año 2005 y en su deseo de apoyar a los sectores vulnerables de la capital del estado funda ’Muévete por Chilpancingo’, asociación civil que ha gestionado importantes apoyos y obras en las colonias y localidades del municipio.

En 2009 fue designado director de Catastro en el Ayuntamiento de Chilpancingo, experiencia que le permitió desarrollar programas de apoyo a la ciudadanía e incrementar la recaudación fiscal. Dos años después, Ángel Aguirre Rivero, en ese entonces gobernador de la entidad, lo nombra director general del Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las Personas Adultas Mayores (IGATIPAM), desde donde gestionó apoyos para mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores y contribuyó a elaborar la iniciativa de reforma a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, con el objeto de fortalecer, ampliar y proteger sus derechos.

En las dependencias en donde le ha tocado ser titular, ha dejado huella y se ha ganado el respeto de los trabajadores y de la ciudadanía.

Gracias a su capacidad de gestión y cercanía con la gente, en las elecciones de 2012 abanderó al PRD y fue electo diputado local en el distrito 01 de Chilpancingo.

Desde el Congreso local demostró ser un buen legislador, ya que presentó importantes iniciativas de ley. Y lo más importante: logró más gestiones ante el gobierno estatal (apoyos a madres solteras, becas para estudiantes, créditos a micro comercios, pavimentación de calles y caminos rurales y ampliación de la red de alumbrado público en varias colonias de la capital del estado).

Alejandro Arcos continúa en el PRD y forma parte de la expresión política Alternativa Democrática Guerrerense (ADG), que dirige el diputado Celestino Cesáreo Guzmán.

Asimismo, apoya a Carlos Reyes Torres como aspirante del PRD a la gubernatura.

El nombre de Alejandro Arcos suena fuerte para ser candidato a la Alcaldía de Chilpancingo, ya que sin ostentar un cargo público o de elección popular en este momento sigue trabajando arduamente en las colonias y localidades de Chilpancingo.

Por su buen perfil y sensibilidad social, muy seguramente estará en la boleta electoral el próximo año, en el que el PRD se jugará su futuro político en Chilpancingo y en todo Guerrero. Al tiempo.

EL MENSAJE DE CUAUHTÉMOC A AMLO

Durante el homenaje al general Lázaro Cárdenas del Río por su 50 aniversario luctuoso, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano recordó que ante los persistentes y viscerales ataques de la oposición, su padre respondió con labor política cívica y recta conducta cívica.

Esto lo señaló ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien desde el 1 de diciembre de 2018 se ha caracterizado en atacar desde Palacio Nacional a sus adversarios políticos y a los periodistas que cuestionan los errores que comete su administración.

El evento se llevó a cabo en el Monumento a la Revolución, en donde también se dieron cita integrantes del gobierno federal, así como familiares y amigos del personaje que gobernó al país en el sexenio 1934-1940.

Desde luego que el mensaje iba dirigido al actual titular del Poder Ejecutivo federal, quien en varias ocasiones ha manifestado su admiración por el general Lázaro Cárdenas.

’Sabía qué y quienes las movían (ataques), quienes las representaban con la convicción de que no representaban riesgo alguno a la obra de la Revolución y menos a los principios que normaban su proceder, sino que se fortalecían éstos respetando a esas oposiciones, que por agresivas que fueran, solamente ejercían su derecho constitucional a la disidencia’, señaló el ingeniero Cárdenas ante la mirada seria de López Obrador.

Muy difícilmente, López Obrador podrá compararse con el general Lázaro Cárdenas, ya que ’El Tata’ como le decían también, fue un estadista y no un busca pleitos; es más, cuando exilió al general Plutarco Elías Calles y recibió a los españoles que huían del régimen franquista, no perdió el tiempo en consultar a sus simpatizantes para tomar decisiones. Solamente actuaba y se hacía responsable de sus actos.

Además, como bien lo dice su hijo, el general Cárdenas respetó a sus adversarios, ya que era un caballero de la política. Y no sólo eso. También fue respetuoso de la libertad de expresión. Nada de gansadas.

