Alejandro Cossío quien dijo adquirió "2 millones de vacunas Sputnik-V" es desmentido por Rusia

El (pseudo) empresario Alejandro Cossío, exdiputado del PAN y exdelegado de Migración en Veracruz que dijo celebró un contrato por 2 millones de vacunas contra COVID "Sputnik V", fue desmentido este sábado por autoridades rusas al evidenciar que no existe ningún convenio con dicho empresario para comprar tal cantidad de vacunas rusas Sputnik-V anti covid.



Cossío Hernández fue denunciado en su momento en el año 2018 por "coyotaje" por el ex gobernador de Veracruz Miguel Ángel Yunes Linares.



Los distribuidores privados que ya se frotan las manos por tener en sus manos la vacuna rusa Anti-Covid denominada Sputnik V, tienen como intermediario al empresario veracruzano Alejandro Cossío Hernández, mismo que fuera denunciado por coyotaje en la administración del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares.



De acuerdo con versiones periodísticas, el gobierno de Nuevo León encabezado por Jaime Rodríguez Calderón firmaría el día de hoy un contrato por 2 millones de vacunas para distribuirla dentro del territorio que administra políticamente.



Pero la operación podría ser riesgosa, toda vez que Cossío Hernández incluso ha sido denunciado por las mismas autoridades de Veracruz por la posible constitución de hechos delictivos al haber realizado negocios en la administración de Javier Duarte de Ochoa con empresas "fantasmas" que le brindaban servicios al Sector Salud de dicha entidad.



Durante el gobierno del también panista Yunes Linares, Alejandro Cossío fue denunciado por Yunes Linares por hechos constitutivos de delito, aparentemente, porque exigía pago de servicios prestados al Sector Salud estatal en la administración de Javier Duarte mediante empresas que tenían problemas con su facturación (empresas fantasma).



El propio Yunes Linares afirmó sobre Cossío Hernández ’no es empresario, es un coyote, no tiene ninguna empresa, él coyoteaba como se acostumbraba en la administración anterior contratos en el sector salud y se encontró que los coyotes en esta administración ya no pueden estar en la calle’.



El conflicto de la exigencia de pago se debió a unos hemodiálisis prestados pro a empresa Grupo NRA, donde Cossío se acreditó como directivo; sin embargo, la misma empresa se había deslindado de él:



’Alejandro Cossío Hernández, sin serlo, se ostenta como representante de NRA. Los dichos de este señor son falsos, incluso Grupo NRA, a través de una carta, ofreció una disculpa al gobierno de Veracruz y negó que Cossío Hernández sea dueño, socio o representante legal de la empresa’, informó Milenio.



El entramado se dio dentro del escándalo donde proveedores de insumos médicos en Veracruz habrían falsificado medicamentos, lo que a la postre provocara que hubiera pacientes menores de edad con cáncer que fueran tratados con agua destilada en lugar de quimioterapias.