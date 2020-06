Alejandro Hernández entrena ajedrez hasta ocho horas diarias

Está concentrado de lleno en su carrera deportiva.



Zinacantepec, Estado de México, 30 de junio de 2020.* Para estar más y mejor preparado para sus próximos compromisos deportivos, el ajedrecista del Estado de México Alejandro Hernández Yescas continúa con sus entrenamientos de hasta ocho horas diarias desde casa, con la intención de mejorar su rendimiento.



’Le he dedicado el mismo tiempo que antes, las ocho horas diarias, porque mis rivales sí están entrenando y no voy a dejar que me rebasen y menos si soy seleccionado, mi entrenador me da mis horarios y todo el día me dedico a eso’, indicó el deportista.



El jugador mexiquense explicó que para el deporte ciencia las afectaciones no han sido tan graves como en otras disciplinas, ante el confinamiento que se vive en el país desde hace más de tres meses, a causa del COVID-19, porque se puede practicar en casa.



Sin embargo, lamentó que el Mundial de Ajedrez al que ya está calificado se pospusiera, sin fecha de realización definida, pero indicó que así tendrá más tiempo para prepararse.



Alejandro indicó que una ventaja de su deporte es que se puede jugar en línea, aunque aclaró que no es lo mismo que hacerlo de forma presencial, ya que frente a una máquina no es posible saber si un rival recibe ayuda de otra persona o de la computadora.



Finalmente, el jugador comentó que previo a la contingencia tomó una pausa en la escuela, ’pedí una baja temporal para poder prepararme bien para los eventos que tenía y dedicarme de lleno al ajedrez. Mi entrenador me ayudó a convencer a mis papás para que me dieran un tiempo y poder representar bien a México’, señaló.