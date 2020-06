Alejandro I. Murat Hinojosa, gobernador del Estado de Oaxaca, solapa a funcionarios criminales, así ha quedado constatado en múltiples hechos sangrientos que con impunidad vienen cometiendo sus gendarmes, caso más reciente acontecido en el municipio de Huitzo. Oaxaca, con dos familiares del camarada Celestino Paz, a quienes policías en contubernio con delincuentes, (o sea delincuentes uniformados y civiles) a golpes asesinaron a nieto de nuestro compañero, a su hermano después de la tunda lo dieron por muerto, solo que sobrevivió y denuncio ante autoridades el sangriento actuar de supuestos guardianes del orden, ante este alevoso crimen cometido por policías municipales de Huitzo Oaxaca, el compañero Celestino Paz, y, quienes integramos el gremio de periodistas en México, solicita a Andrés Manuel López Obrador , presidente de México, y al gobernador del Estado de Oaxaca, su inmediata intervención en tan lamentable sangrienta acción, de los nefastos gendarmes, y socios, y así este como otros crímenes cometidos por genízaros, y compinches no deben quedar impunes.



Gran misterio, en la creación de la organización Bloque de Oposición Amplio, BOA, se rumora fue creada por inconformes, de los partidos PRI, PAN, PRD, y propietarios de grandes empresas, a quienes AMLO, a través del SAT, les viene exigiendo pago de impuestos que asciende a miles de millones de pesos. En tanto dirigentes de los institutos políticos mencionados se encuentran inconformes con AMLO, por pretender desaparecerlos del mapa político por ser fuerte lastre económico para México, además de no aportan beneficio alguno al pueblo. Pero también se rumora que la BOA, fue fundada por el gobierno federal para descontrolar al pueblo y políticos pegados a la ubre presupuestal…Bueno en tanto se la rajan, estaremos a la expectativa para posteriormente comentar.



Muere doña Guadalupe Buendía Torres, mejor conocida como la LOBA. La señora, Q. E. D. era Oriunda del municipio de Chimalhuacán Estado de México, fue una mujer aguerrida, luchadora social, a través de su Organización Pueblos y Colonias, sin importarle enfrentarse a particulares y autoridades lotifico para beneficio de gente de escasos recursos económicos la mayor parte del territorio, de Chimalhuacán, en la venta, de lotes siempre actuó amparada por el gobernador del EDO, en turno. La amistad de la Loba con el matrimonio, de los antorchistas, Maricela Serrano Hernández, y Jesús Román Tolentino Bojórquez, termino en compadrazgo, bautizaron a Soledad Herrera Buendía. Hija del maridaje Guadalupe Buendía, Adelaido Herrera.



En lo oscurito, los dirigentes de Antorcha Campesina (como en ese tiempo destacaba esa organización), en cuanto hubo oportunidad abanderados la dirigencia estatal del PRI, del propio gobernador Arturo Montiel Rojas PRI, Jesús Tolentino, lanzo su candidatura para presidente municipal ejercicio 2000/2002, obtuvo el triunfo en las ’urnas’. La Loba enfureció y a costa de vidas con su gente trato de evitar que el día 18 de agosto del año 2000, no se permitiera al antorchista Jesús Tolentino Román Bojórquez, tomar posesión como presidente municipal de Chimalhuacán.



El enfrentamiento entre gente de ambos grupos, duro más de 30 minutos, dejó un saldo sangriento de 10 muertos 98 heridos. En la refriega los rijosos utilizaron armas fuego, de diversos calibres, piedras cuchillos y palos. Ha larga distancia hubo presencia de policía Estatal, al mando de Guillermo Valdez, 300 elementos, quienes solo estuvieron a la expectativa, y se presentaron al lugar de la batalla solo para cuantificar a muertos, heridos, y con tranquilidad rendir a la superioridad su parte de novedades.



Del sangriento suceso, las autoridades solo culparon a Guadalupe Buen Día Torres, la Loba, que fue sentenciada a más de 300 años de prisión, jamás los lograría cumplir, recientemente murió en hospital fuera de prisión, descanse en paz doña Guadalupe Buendía, la Loba. Como en este caso, en varios, la justicia siempre actúa ciegamente, jamás será contestada la pregunta, en prisión la Loba uno de sus hijos, y porque gente de Antorcha Campesina, hoy Antorcha Popular, que participaron en la batalla sangrienta, ni un solo detenido se encuentra en prisión, ’Como siempre antes que la justicia, está el poder del gobernante. En este caso se impuso la ley de Arturo Montiel Rojas y sucesores.



(Debemos agradecer cada momento que estamos viviendo, ya que no sabemos cuándo, podría convertirse en un lindo recuerdo). Sean felices, hoy, mañana, y siempre.