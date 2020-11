Alejandro murat, un gobernador que cumple

A MIS 76 AÑOS, seguro que he visto mucho, escuchado mucho, hablado mucho, reflexionado mucho, llorado, reído, enfermado, dejando a mi paso seguramente muchas cosas que debería de componer o arreglar, pero el pasado es así y no da una segunda oportunidad, solamente permite aprender y comprender lo que se hace bien o mal y no volver a hacerlo o continuar haciéndolo, por eso la vida, se dice, que es un eterno aprendizaje y no hay más.



En ese lapso he tenido la oportunidad de ver a muchos políticos, unos buenos y otros peores, algunos llenos de ideas que al final resultaron idiotas, otros pragmáticos que simplemente dejaron fluir lo que veían en la realidad y dieron buenos resultados, otros que se subieron al ladrillo y perdieron todo porque enloquecieron, otros que se creyeron los cantos de las sirenas, que a su lado le ’aconsejaban’, y pensaron incluso ser líderes del mundo y representantes de sectores de países, otros que se dejaron llevar por lo sueños y las riquezas y no pensaron en que los intereses internacionales les arrebatarían todo, incluso endeudando al país.



Otros que en realidad hipotecaron a México pensando en que le hacía un bien o lo vendieron para sus intereses, y al final, pocos pensaron en las gentes y se dejaron llevar por el poder y permitieron que les manipularon los que solamente seguían el modelo de usar los bienes y los fondos públicos para sus negocios privados y, pues, así nos está yendo.



Gobernadores he visto aquellos que solamente llegaron a llenar sus bolsillos y los de sus compadres y socios y cómplices, otros que incluso pensaron que deberían encabezar robando, los partidos que gobernaban o acercarse al que mandaba y así fueron labrando la desgracia del estado y acumulando deudas y entuertos y despertando odios y resentimientos, ahora, les tengo que hablar un poco de alguien que en verdad me ha sorprendido, les debo aclarar que solamente lo he entrevistado una sola vez, antes de la contienda electoral y habló de planes que ahora veo, con alegría, cumplidos, y de tratos con los demás y buscar la paz social y entender que lo mejor es dejar los intereses de partido que le llevan al poder para poder ajustar con el gobierno federal lo que es mejor para los oaxaqueños: es Alejandro Murat Hinojosa.



Por supuesto que no sólo habla de ello, también lo demuestra en su alcance de la política y de cómo logra establecer los niveles para que operando, primeramente, salvar vidas , generar la paz y buscar el desarrollo ha labrado mucho en los tiempos actuales, muchos, como dice AMLO, lo cuchileaban para QUE LLEGARA A LAS CONFRONTACIONES Y PLEITOS QUE SOLAMENTE SERVIRÍAN A LOS FINES POLÍTICOS DE ALGUNOS GRUPOS Y LIDERCILLOS QUE DE ESO VIVEN, DE LAS PELEAS Y CONFLICTOS, Y ÉL BUSCÓ SERIAMENTE AL PRESIDENTE, y López Obrador, entendió que era mejor hacer la unidad por el bien de Oaxaca y dejar la política y las ideas o ideales para después, primero enderezar los rumbos y darle seguridad a la entidad para que se convirtiera en el baluarte del SUR, construyendo lo que solamente era un fracaso y un sueño, la carretera a la costa y generar el desarrollo con el canal seco del Istmo de Tehuantepec que servirá para el desarrollo y detonador económico y comercial de toda la región del sur, para darle la JUSTICIA SOCIAL que se merecen los hombres de la cintura de la patria y los que han sido abandonados por años y hoy, son rescatados con hechos, como diría Benito Juárez: sus palabras son hechos.



Así, esta dupla que ha entendido que independientemente de los partidos que les han permitido tomar el poder, lo importante es operar para la gente y así, el gobernador Murat ha sido el principal promotor en el país y con sus pares para que se vaya entendiendo que antes de dirimir conflictos políticos o enfrascarse en luchas electorales o de poder lo que importa es conservar la paz y la unidad nacional para poder proteger a la gente y sus vidas y desarrollar juntos lo que se necesita para impulsar la economía y el empleo, ahora, son tiempos para proteger la vida, la unidad y los empleos de los mexicanos antes que subirse al ring.



Finalmente, los resultados son los que darán la razón o unirán los votos en favor de los que entiendan ese mecanismo que es urgente operar en México. El oportunismo político para generar divisiones y buscar posiciones políticas o impulsar chantajes o conseguir recursos, solamente ha llevado al país a las divisiones y las tragedias, y esto lo debemos entender los que están en el poder y los que luchan por el mismo, ahora, son tiempos de unidad para alcanzar los objetivos que necesitamos para sobrevivir y no entrar en las disputas que solo nos llevan a la violencia, resentimiento y confrontaciones.



Por supuesto que estamos en el peligro de enfrentar a los dogmáticos e intolerantes que no faltan, algunos me han dicho que por el simple hecho de reconocer el esfuerzo del gobernador Murat y del mismo Presidente, en favor de Oaxaca y los oaxaqueños somos ’golpistas’ y ’reaccionarios’ que a lo mejor ya somos de los ’chayoteros’ del neoliberalismo y cosas por el estilo, en fin, esos son los dogmáticos e intolerantes que no entienden ni saben lo que realmente se debe hacer y hablar, por esa razón solamente confirmo aquello de que : ’no hay inteligente que sea dogmático, porque no hay dogmático que sea inteligente’, EN FIN QUE SE SIGAN MORDIENDO LA LENGUA EN SUS RESENTIMIENTOS E INTOLERANCIA, total, cada uno con su conciencia, no con su palabrería, como la de ellos.



