Alemania se prepara para abandonar de forma paulatina el distanciamiento por Covid-19

Alemania se prepara para abandonar de forma paulatina las medidas de confinamiento impuestas para evitar el contagio masivo por el nuevo tipo de coronavirus, que también se instaló en el país.



Las primeras medidas serán aplicadas desde mañana, como la apertura de tiendas menores a 800 metros cuadrados, aún con giros comerciales que no sean considerados básicos para la vida, incluidas las que se encuentran en algunos centros comerciales y depende de su evaluación particular en estos casos.



Los centros de venta de automóviles y bicicletas podrán abrir sin importar su tamaño, aunque se deberán respetar las medidas de distanciamiento social que aún aplican a todo el país, informó Der Spiegel.



Los exámenes en el nivel de educación media superior podrán volver a aplicarse, aunque las clases no empezarán inmediatamente y se decidirá el retorno a las aulas de forma escalonada, hasta el mes de mayo, en cuanto a las guarderías los estados federados tendrán que decidir cuál es el procedimiento correspondiente.



Algunos establecimientos pequeños, como es el caso de las peluquerías, no podrán reabrir hasta el 4 de mayo y necesitarán equipo de protección nasobucal para quienes atienden y sus clientas, para evitar una nueva expansión del virus.



Las medidas de distanciamiento social seguirán activas hasta el 4 de mayo, por lo que las personas sólo se podrán acercar a alguien más en la calle que no pertenezca a su círculo de vivienda, el límite es de dos por reunión, informó Deutsche Welle.



Estados federados como Sajonia, han dictado que el uso de cubrebocas o caretas son obligatorios en el transporte y las tiendas, aunque cada uno tendrá sus particularidades según sus autoridades locales.



El gobierno se reunirá cada 14 días para decidir el cambio de medidas según se perciba el avance de la enfermedad, mientras tanto la canciller federal Angela Merkel anunció que ha sido posible demorara su crecimiento, aunque se espera que con estas medidas no vuelva a crecer.



La siguiente reunión se realizará el 30 de abril y se especificarán las medidas que se aplicarán a partir del 4 de mayo en el país y se permitirá que los estado federados debatan y tomen sus propias decisiones.



Forbes