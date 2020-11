Alerta Bienestar por falsa gestión para afectados por inundaciones; el apoyo será directo y sin intermediarios

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

DOMINGO, 15, NOVIEMEBRE, 2020, 11:08 hrs.

SECRETARIA DE BIENESTAR

GOBIERNO DE MEXICO



La Secretaría de Bienestar subraya que los apoyos que el Gobierno de México entregue a damnificados por inundaciones para la recuperación de bienes perdidos serán de manera directa y sin intermediarios.



Asimismo, todas las medidas para la atención en zonas inundadas se llevan a cabo por las vías institucionales y de manera pública, de modo que las dependencias gubernamentales serán las que hagan entrega de los apoyos a las personas afectadas.



En este sentido, la dependencia previene a la población de un audio que circula por redes sociales en el que se escucha a una voz masculina decir que ha realizado un trámite a través de una asociación civil nacional para ’bajar un recurso’, a través de su persona, dirigido a damnificados.



También circula un formato que, según el mismo audio, debe ser llenado para solicitar la ayuda y entregado en un domicilio particular junto con datos personales, número de celular, copia de la credencial del INE por ambos lados y fotografías del domicilio.



Al respecto, la Secretaría de Bienestar hace un llamado a la población a no dejarse sorprender por lo que se dice en ese audio —que no corresponde a una acción oficial—, a fin de evitar ser víctimas de un engaño e incluso de un posible delito.



La dependencia federal informa que en este momento las autoridades atienden la etapa de emergencia, para salvar vidas y brindar alimentos y albergue a los damnificados. Cuando las condiciones lo permitan comenzará la etapa de apoyos para la recuperación y en su momento se informará detalladamente sobre el mecanismo para recibir esa ayuda.



Cabe mencionar que para atención a la población, en caso de mal uso de los programas sociales, está disponible la Línea de Bienestar: 800 639 42 64.