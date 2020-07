Alerta EDOMÉX sobre sitio web falso que ofrece con su imagen oficial venta de vehículos

• Informa que se procederá a la denuncia formal ante la policía cibernética para que realice las investigaciones correspondientes.



• Invita a la ciudadanía a no interactuar con dicho portal para evitar algún posible fraude.



Toluca, Estado de México, .- El Gobierno del Estado de México denuncia que su imagen institucional está siendo manipulada por un sitio web que ofrece venta de vehículos a precio de remate con claras intenciones fraudulentas, por lo que invita a la ciudadanía a no interactuar en ella.



Ninguna dependencia u organismo del gobierno estatal realiza venta de vehículos a precio de remate, por lo que el ofrecimiento a nombre del Gobierno del Estado de México es absolutamente falso.



Por esta razón se dará parte a la empresa Google solicitando el bloqueo de dicho portal y además se notificará a la policía cibernética para que realice las investigaciones correspondientes.



Por ello, para evitar algún posible fraude, el Gobierno del Estado de México invita a la ciudadanía a no ingresar a este tipo de sitios web, ya que todos los trámites y servicios que brinda el gobierno estatal están disponibles en edomex.gob.mx.