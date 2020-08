Alerta el gobernador Astudillo por venta de vacuna falsa contra el COVID-19

El gobernador Héctor Astudillo Flores alertó a la población a tener cuidado para no dejarse engañar por estafadores que supuestamente venden una vacuna para el COVID-19, esto luego de que en días pasados en la zona de La Montaña se suscitó la presencia de unos individuos que ofrecían dicho producto.



"No hay vacuna, es una mentira, es una farsa, son farsantes quienes están promoviendo esto. Ya la Fiscalía del Estado, al igual que la Secretaría de Salud, están viendo este tema para fincar responsabilidades, porque lo que están haciendo es engañar a las personas y están cometiendo un delito, por supuesto, en contra de la salud", recalcó.



En compañía del secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, el gobernador insistió en su llamado para que "cada quien aplique su responsabilidad" y la población tenga presente que debe tomar las medidas necesarias, como el uso del cubrebocas, constante lavado de manos y la sana distancia.



Mencionó que "este es un asunto (la pandemia) del mundo y tenemos que verlo también globalmente. Y tenemos que preocuparnos y ocuparnos por el tema económico también".



CONTINÚAN DISMINUYENDO EL NÚMERO DE DECESOS



En cuanto a los números del Covid-19, el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, informó que se tiene registro de 11 mil 695 casos, mil 438 fallecimientos, así como 7 mil 778 personas recuperadas.



En cuanto a los casos activos, se tiene reporte de 974, de los cuales la mayoría se concentra en Acapulco, Chilpancingo y Zihuatanejo.



De acuerdo a estos datos, continúa una tendencia a la baja en el número de fallecimientos, de la misma manera que se mantiene una disminución en ocupación hospitalaria de un 33 % y ubicando a la entidad en el lugar 24 a nivel nacional.



En cuanto a la ocupación de ventiladores, el estado se ubica en el lugar 31, sólo por debajo de Campeche, con parámetros de 21 puntos porcentuales, lo que se traduce en ser la segunda entidad con menos uso de este aditamento.



Al respecto, el secretario de Salud destacó el trabajo que ha emprendido la administración del gobernador Héctor Astudillo, en el sentido de tomar muestras para detectar COVID-19 en distintos municipios, lo que ha permitido tener mayor control en cuanto a los casos y a la atención médica proporcionada.



"Esto nos da idea para detectar dónde están aumentando el número de casos y nos da la oportunidad de atender a las personas en los lugares en donde se concentra el mayor número de positivos, que no se hospitalice y que se atiendan oportunamente", concluyó.