Alerta en Zumpango: cuatro leones habrían escaparon de un rancho

Cuatro leones presuntamente escaparon la noche del martes de un rancho entre Nextlalpan y Zumpango, Estado de México, pusieron en alerta a la población a sus alrededores y personal de protección civil, bomberos y la policía local se dedicaron a su búsqueda.



La mañana de este jueves medios locales informaron que dos de los felinos habrían sido capturados mientras que otros dos estarían todavía sueltos.



La alcaldía por medio de su oficina de comunicación social informó que alrededor de las 23 horas del martes, la línea de emergencia 911 recibió una llamada anónima a través de la cual se alertaba sobre la fuga de cuatro leones que estaban alojados en un rancho de la región, por lo que de inmediato se desplegó un operativo de prevención y aviso a pobladores locales.



Hasta la tarde de este miércoles, bomberos en dos camionetas de protección civil y policías en cinco patrullas mantienen el operativo de localización de los animales.



La alcaldía detalló que la búsqueda se ha realizado en las comunidades de Pueblo Nuevo, San Sebastián y en Llano de Santa Lucía, en las inmediaciones de las obras del aeropuerto Felipe Ángeles dentro de los límites de Zumpango. También se ha rastreado en la región del Rancho Cuatro Caballerías del municipio de Nextlalpan.



El personal de protección civil de Zumpango no ha detenido la búsqueda e incluso realiza el perifoneo en las comunidades, donde alerta a los vecinos sobre la posible presencia de los felinos y llama a la población a reportar cualquier situación que advierta de la presencia de los animales.



Se indicó que como ha pasado mucho tiempo es probable que se trate de una falsa alarma. Pero como medida de seguridad se mantiene el despliegue del operativo y se llama a los pobladores a proteger a sus mascotas o animales de granja, pues este miércoles se reportó la muerte de un cerdo, aunque no se pudo comprobar que fuera por el ataque de estos felinos.



La Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (PROFEPA) señala que no es posible que los ejemplares de vida silvestre se utilicen como mascotas o animales de compañía, pues esto, además de no estar autorizado legalmente, puede constituir un riesgo para la integridad física de las personas.



De acuerdo con la Ley General de Vida Silvestre, para poder tener en posesión un ejemplar como el mencionado es necesario mantenerlo en estricto confinamiento y acreditar su legal procedencia, lo cual es necesario que sea registrado dentro de una colección que forme parte de un registro y que se cuente con un Plan de Manejo aprobado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.



Alberto Tejeda Perea, especialista en comportamiento animal de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, explicó que los animales de fauna silvestre como mascotas poseen un alto riesgo para las personas.



¿Qué diferencia tienen con los animales domésticos? Un animal de este tipo es aquel que por una larga convivencia con el humano ha sufrido cambios anatómicos, fisiológicos y sobre todo conductuales. Los biólogos han planteado que la domesticación es parte de un proceso evolutivo.



Las especies domésticas como son los perros, los gatos, los cerdos, las vacas, las cabras, los borregos y las gallinas, entre otros, vivieron ese proceso. Aunque presenten conductas, en un momento dado, como la agresión, está más modulada.



¿Qué pasa con los animales que denominamos amansados? Son ejemplares que siguen siendo exactamente iguales que sus congéneres en vida libre, sólo que desde pequeños se criaron junto a los humanos y así han aprendido a modular su conducta, tienen cierta tolerancia hacia los humanos y permiten la cercanía.



Aunque hayan nacido en cautiverio y no han vivido libres, genéticamente tienen las mismas características de sus parientes del ambiente silvestre, sólo que bloquearon ciertas habilidades.



Un tigre o león en cautiverio puede ser tolerante y simpático mientras es cachorro, pero cuando llega a la madurez sexual sufre ciertos cambios. ’Con suerte mantiene su tolerancia a los humanos, pero si se presenta algún estimulo podría desencadenar conductas que forman parte de su repertorio y resultar letales para quienes viven a su alrededor. Los mismos gatos que han pasado por un proceso de domesticación, de al menos 5 mil años, pueden dañar a las personas, imagínate cuando uno de los grandes felinos como los tigres, leones o pumas presentan una conducta como cualquier otro depredador: resultan letales’.