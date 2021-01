Alerta general en Estados Unidos

Todos los fanatismos son expresiones y acciones de mentes enfermizas que se manifiestan en actos criminales con la finalidad de imponer sus doctrinas, ya sean religiosas e ideológicas, en última instancia perversas porqué sus fines son económicos.



Según las enciclopedias, describen al fanatismo como el apasionamiento o actividad que se manifiesta con pasión exagerada, desmedida, irracional y tenaz de una idea, teoría, cultura o estilo de vida, ya sea personal o colectiva, aprovechando la celebridad, para imponer sistemas de ganancias económicas.



El fanatismo de la ultraderecha: por la supremacía blanca, por la adoración del dólar, por el enriquecimiento o simplemente por el dinero sin importar color u origen étnico, es lo que ha pregonado y ha impuesto a sus seguidores el todavía presidente Donald Trump.



Es tal la situación de gravedad que se vive en la gran potencia del norte ante la derrota del líder del fanatismo del vellocino de oro o becerro de oro y la inminente toma de posición del demócrata Joe Biden, que todas las fuerzas del orden, incluyendo al Ejército, han decidido estar en alerta general.



Lo anterior se comprueba con el comunicado emitido por los principales líderes militares de Estados Unidos, mismos que señalan que ’el derecho no otorga a nadie la facultad de cometer violencia’.



La prensa nacional e internacional ha difundido, que ’en medio de la preocupación por la reanudación de la violencia durante la toma de posesión de Joe Biden como Presidente de Estados Unidos, el próximo 20 de enero, los principales líderes militares del país emitieron un recordatorio por escrito a todo el personal castrense en el que subrayaron que el derecho a la libertad de expresión no otorga a nadie la facultad de cometer violencia’.



El memorando firmado por todos los miembros del Estado Mayor Conjunto, en primer lugar el general Mark Milley, titular de la institución y los mandos militares estadounidenses, declaran que la toma del Capitolio la semana pasada fue un acto criminal y antidemocrático, dado que, señalaron: Joe Biden ha sido legítimamente elegido por el electorado de la nación.



’Fuimos testigos de acciones dentro del edificio del Capitolio que eran inconsistentes con el estado de derecho’, acusan y continúan: ’Los derechos de libertad de expresión y reunión no le dan a nadie el derecho a recurrir a la violencia, la sedición y la insurrección.



Y rematan: ’Como miembros del servicio, debemos encarnar los valores e ideales de la nación. Apoyamos y defendemos la Constitución. Cualquier acto que perturbe el proceso constitucional no sólo va en contra de nuestras tradiciones, valores y juramentos; va en contra de la ley’’.



El documento, que desde nuestro punto de vista, es un ultimátum, se difundió en momentos en que la Guardia Nacional y el propio ejército se preparan para brindar apoyo a las agencias policiales en todo el territorio estadounidense ante potenciales marchas violentas el día de la investidura de Biden.



Apostemos por la paz; las fuerzas armadas y policiales están comprometidas en ese superior compromiso y alta responsabilidad.



