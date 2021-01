Alerta gobierno de Acapulco sobre audio falso de supuesto ’toque de queda’

No propagar rumores ni noticias falsas que generen alarma y desinformación, pidió a los acapulqueños el secretario General del Ayuntamiento, Ernesto Manzano Rodríguez.



El llamado del funcionario obedece a un audio que circula en redes sociales y ha generado confusión entre la población, sobre acciones que se anuncian en esa grabación para frenar la movilidad y contener la transmisión del COVID.



La pieza sonora de dudosa procedencia hace referencia a supuestas medidas que realizará el H. Ayuntamiento Municipal en coordinación con la Secretaría de Salud, como el cierre de un rastro y un mercado, así como un toque de queda nocturno, pero no precisa qué municipio del país anuncia o realizará estas acciones.



La misma pieza cita acciones de desinfección y limpieza de espacios públicos y medidas preventivas contra el COVID, en el contexto de la pandemia, como las que aplican gobiernos de todo el mundo para preservar la salud de la población.



El también vocero de la Mesa de Coordinación Territorial para la Construcción de la Paz, exhorta a los acapulqueños a verificar la información dudosa antes de compartirla, sobre todo si no se cuenta con la certeza de que se trata de contenidos oficiales.



Manzano Rodríguez precisó finalmente que en Acapulco no hay toque de queda y que la información oficial emitida por la Dirección de Comunicción Social del Ayuntamiento contiene referencias sonoras y audiovisuales con escudo del municipio y logotipos del Gobierno Municipal.