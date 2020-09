Alerta: inicia temporada invernal y de influenza que coexistirá con COVID-19

Ciudad de México. Domingo 27 septiembre 2020.-Cada año, la influenza causa alrededor de 30,000 muertes en el país, ahora con la coexistencia de COVID-19 puede ser un riesgo.

En México se sumó una nueva alerta de salud. A partir de este domingo arrancó la temporada invernal —para efectos epidemiológicos— que coexistirán con la influenza estacional y COVID-19, dos enfermedades respiratorias que tienen características similares, lo que representa un riesgo de que las hospitalizaciones vuelvan a crecer.



El director de Vigilancia Epidemiológica, José Luis Alomía, informó que este periodo abarca desde la semana que arranca y hasta marzo siguiente año, por lo que se incrementará la vigilancia de los padecimientos que las bajas temperaturas favorecen.



Ambas enfermedades tienen características clínicas similares, como tos, fiebre, dolor de cabeza, de cuerpo, y puede haber perdida de olfato y gusto; las dos comparten que ocho de cada diez personas tienen la posibilidad de curarse solas, pero también tienen a una población vulnerable parecida: adultos mayores, personas con comorbilidades y con inmunosupresión.



No obstante, a diferencia de COVID-19, en el caso de influenza, las mujeres embarazadas tienen mucho mayor riesgo de complicarse y también de morir comparadas con mujeres de las mismas características, que no tuvieran embarazo.

En conferencia de prensa, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, explicó que cada año la influenza y neumonía generan cerca de 30,000 muertes en el país, por lo que con el inicio de la temporada de invernal se establecen mecanismos de vigilancia epidemiológica.



Señaló que a partir del 1 de octubre comenzará la temporada de vacunación de influenza, que se realiza cada año, por lo que el personal médico ya recibió la aplicación, aunque advirtió que no es ’una vacunación que se pretenda hacer universal’.



López-Gatell detalló que la influenza es una enfermedad que ocurre todos los años, desde hace siglos en todos los países durante la temporada invernal. Hasta la llegada de COVID-19, era uno de los principales padecimientos respiratorios y era considerada como la octava o novena causa de mortalidad en el país.



"Hoy inicia la semana 40 del año, hoy inicia la temporada invernal, en términos epidemiológicos, y hoy inicia también la temporada de influenza". hospitalizaciones vuelvan a crecer. José Luis Alomía, director de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud.



En ese contexto, a partir de este lunes se incluirán también en los reportes diarios de COVID-19, los datos referentes a la influenza, para ver cuál es su comportamiento, sobre todo cuando coexistirán de manera simultanea.