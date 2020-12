Alerta Jacko Badillo sobre riesgo de contagio masivo de Covid-19 por turismo

El regreso al semáforo epidemiológico en rojo a partir de este sábado tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, podría poner en riesgo de contagio masivo al puerto de Acapulco ante la avalancha que se espera de turistas procedentes de esos lugares por la temporada de fin de año.



Así lo alertó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial en Guerrero, Joaquín Badillo Escamilla, quien hizo un llamado a las autoridades de los tres ámbitos de gobierno, así como a la propia ciudadanía, a extremar las medidas sanitarias para el ingreso de los vacacionistas a Acapulco y los demás destinos turísticos de Guerrero, pues no se descarta que muchos de quienes nos visiten sean portadores del virus.



’Sabemos que somos un destino por excelencia y que por estas fechas viene mucho turismo, y si bien vivimos de él, también debemos ser responsables’, expresó el dos veces ex candidato a la presidencia municipal, al mencionar que muchas personas vienen con la idea de que en Acapulco se eliminan o disminuyen las restricciones en los negocios y es común que se rebase la capacidad de afluencia.



Ello va a provocar que quienes sean portadores del virus del Covid-19 van a dejarlo sembrado en muchos de nuestros paisanos, lo cual complicaría la situación ante lo endeble que se encuentra el Sector Salud a nivel local, que opera con muchas deficiencias y carencias.



Por ello, dijo Jacko Badillo, debemos exigir, con mucha responsabilidad y respeto, a nuestras autoridades y hacerlo nosotros mismos, que quienes nos visiten cumplan con todas las medidas sanitarias y de prevención, a fin de evitar un contagio masivo.



’Ese es el llamado porque nosotros, los orgullosamente acapulqueños, estamos decididos a defender lo que por derecho, incluso por divinidad, tenemos en nuestro bello y querido Acapulco; nuestro clima que nadie lo tiene en ninguna parte del mundo; nuestra bahía con sus montañas, lagunas, sobre todo con su gastronomía y el calor de su gente’, expresó.



Finalmente, Joaquín Badillo hizo un llamado a no bajar la guardia, estar atentos y pendientes de que en Acapulco no se vayan a rebasar las disposiciones sanitarias para combatir el virus que ha costado muchas vidas a nivel mundial.