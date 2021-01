Alerta Javier Solorio de posible ’blindaje’ a denuncias contra aspirantes justificando el periodo electoral

www.guerrerohabla.com



**Cuestiona ¿Quién defiende a la presunta víctima por violación? En el caso de Félix Salgado



Acapulco, Gro., 18 de enero 2021.- Cuidando la presunción de inocencia, el Síndico de Acapulco, Javier Solorio Almazán cuestionó que, tras darse a conocer la presunta denuncia de violación contra el senador con licencia, Félix Salgado Macedonio, hasta este momento se mantiene un silencio de verdaderas acciones de protección a la presunta víctima.

En entrevista, el funcionario de Acapulco, expresó que más allá del tema político, se debe de seguir un protocolo de protección a todas las víctimas, y continuar con las investigaciones, alertando que parece ser que por el periodo electoral se busca blindar denuncias de corrupción u otra índole como el tema de violación.

’Me preocupa mucho que nadie se preocupe por la víctima ¿quién defiende a la presunta víctima por violación?… Ahora parece ser que el victimario ahora va ser la víctima’ indicó

’Si alguien es acusado de violación, si alguien es acusado de corrupto y ahí tiene sus carpetas de investigación, ahora dice: no, no le hagan caso porque estamos en tiempos electorales y entonces ahora en los tiempos electorales parece ser que mandan y blindan a probables responsables’ advirtió

Afirmó que existe una gran deuda histórica en Guerrero con todas las víctimas, siendo la impartición de justicia la que más señalamientos de opacidad y corrupción tiene: ’Sabemos todos los mexicanos que, de los tres poderes, el poder judicial es el más corrupto de todo, de forma histórica en Guerrero y en todas partes’.

Entonces alzó la voz para que el tema del acoso laboral y demás denuncias contra todos los aspirantes a cualquier puesto de elección popular, sean tomadas en cuenta y se vigile el debido proceso para absolver o dar sentencia.

’Lo que yo no sé es que sí es verdad o es mentira, pero lo que sí se me hace increíble y lamentable es que nadie volteé los ojos hacia la denunciante, aquí no importa parece que se está protegiendo a quién se presume ser inocente y quieren ahora parece ser que el victimario ahora va ser la víctima, no sé quién tenga la razón, no sé si fue cierto o no, pero lo que sí se me hace lamentable es que en el 2021 no se sigue protegiendo a la mujer y los derechos de la mujer’ refirió.

Esto tras darse a conocer una de las dos denuncias públicas por presunta violación sexual que enfrenta el aspirante a la gubernatura, Félix Salgado Macedonio.