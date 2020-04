Alerta por sequía en Hidalgo

Este año, 20 de los 84 municipios de Hidalgo presentan sequía.



Juan Ricardo Montoya



De acuerdo a los resultados del Monitor de Sequía de México y del Sistema de Alertamiento Preventivo (MSMySAP) 20 de los 84 municipios del estado de Hidalgo, particularmente de la región de la Huasteca como del Valle del Mezquital presentan sequía, tres de ellos, extrema y otros ocho severa.



Los resultados del MSMySAP fue presentado en conferencia de prensa en la Delegación Estatal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de la ciudad de Pachuca.



Según el MSMySAP, los municipios huastecos de Huautla, Huejutla de Reyes y Pisaflores, los tres ubicados en la región norte de la entidad en los límites con Veracruz y San Luís Potosí se encuentran en sequía extrema.



Otros ocho, localizados tanto en la Huasteca como en la sierra hidalguense presentan sequía severa como Atlapexco, Chapulhuacán, Jaltocan, Lolotla, San Felipe Orizatlán, Tepehuacán de Guerrero, Tlanchinol, Xochiatipan.



Y con sequía severa los restantes 9 municipios: Calnali, Huazalingo, Huichapan, La Misión, Nopala de Villagrán, Tecozautla, Tepeji del Río, Tianguistengo y Yahualica están calificados como sequía moderada.



Jorge Zavala Hidalgo coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional junto con Armando Hernández Mendoza, director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) del gobierno federal explicaron que durante los últimos dos años, Hidalgo ha sido uno de los estados más afectados por las condiciones de sequía, situación que se agravó en el primer trienio de 2020.



Zavala destacó que el año pasado 72 de los 84 municipios presentaron condiciones de sequía moderada a excepcional.



Bajo ese contexto, en 2019 el municipio San Felipe Orizatlán, ubicado en la Huasteca Hidalguense registró Sequía Excepcional, categoría máxima en el estudio.



No obstante, hasta el momento , esta situación no se ha vuelto a repetir en ninguno de los municipios de la entidad.



Pese a la preocupante situación por la que atraviesan los 20 municipios afectados por la falta de agua, Jorge Zavala dijo confiar en que las lluvias que suelen presentarse entre los meses de marzo y abril podrían revertir la sequía.



No obstante, Armando Hernández Mendoza , director de Conagua en Hidalgo explicó que los pobladores de la región de la Huasteca, donde se sitúan la mayor parte de los municipios que presentan desertización, tienen como fuente de abastecimiento del vital liquido tanto ríos como manantiales.



’Entonces de persistir esta situación lo que va a suceder es que van a bajar los niveles de esas fuentes, va haber menor cantidad de agua disponible y entonces habrá que estar monitoreando constantemente con ellos y el gobierno del estado a través de la Comisión Estatal del Agua y ver qué medidas vamos a ir tomando’, aseveró.



Sobre la situación de las presas que hay en la entidad, el coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional, Jorge Zavala Hidalgo dio a conocer que cinco de ocho presas hidalguenses se ubican por debajo de sus niveles históricos normales, como la Endhó con un 75 por ciento, Requena con el 56 por ciento; Vicente Aguirre con el 45 por ciento; La Laguna con el 23 por ciento y Los Reyes, con el 25 por ciento, mientras que tres más se encuentran por arriba de su normal histórica, pero ninguna al cien por ciento.



En gran parte la disminución de los volúmenes del liquido se debe a que los escurrimientos por agua de lluvia que ingresan a las presas ha ido disminuyendo de 2018 a la fecha.