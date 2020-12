ALERTA ROJA POR COVID 19 EN LA CDMX

La irresponsabilidad de muchos ciudadanos y la falta de rigurosas medidas por parte de la autoridad para establecer medidas, que eviten grandes concentraciones de personas e intensa movilidad de gente saturación de hasta 8 horas de las vialidades, ha tenido sus consecuencias: grandes cifras de contagio y más muertes por el coronavirus que está en su punto de mayor propagación y letalidad.

Médicos y enfermeras, que ya muestran signos de agotamiento han expresado su desánimo porque a pesar sus esfuerzos, el riesgo de contagio aislamiento, alejamiento de sus familiares para salvar vidas ’la gente no entiende que estamos en la etapa de mayor peligro’ y organiza fiestas, sale de paseo y propicia grandes aglomeraciones sin ninguna medida de prevención sanitaria.

Hoy, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México hizo un llamado desesperado a la ciudadanía para que permanezcan en sus casas y salgan solamente a lo necesario, como es el abasto de alimentos, compra de medicamentos, citas programadas al médico y al trabajo, entre otros motivos.

Sin embargo, la inquilina del Antiguo Palacio del Ayuntamiento no se atreve a establecer medidas drásticas por las implicaciones económicas y políticas que conllevarían, y ha dejado la responsabilidad en lo que han definido como ’pueblo bueno y sabio’, para el que estas convocatorias han sido como los llamados a misa.

Paralelamente, después de sus constantes enfrentamientos con la prensa, el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell pidió hoy el apoyo de los medios para que difundan el desesperado mensaje, ante la saturación de hospitales, en el sentido de que la población permanezca en sus casas y no salga a la calle, como lo están haciendo los peregrinos guadalupanos, que no se desplazaron hacia la Basílica de Guadalupe, para honrar a la patrona de todos los mexicanos católicos.

Lo cierto es que hoy la cifra de propagación llegó a 12 mil 253 contagios, el coronavirus provocó 693 muertes para sumar un total de 113 mil defunciones por COVID 19 durante toda la etapa de pandemia. Algunos hospitales ya no tienen espacio para atender enfermos por COVID 19 y la ocupación llegó al 78 por ciento; a este ritmo, pronto no habrá lugar para los afectados por el patógeno.

De acuerdo con los especialistas epidemiólogos el contagio seguirá en aumento mientras relajemos nuestro comportamiento social, salgamos a la calle si no necesario y no cumplamos con las medidas sanitarias.

Ante esta alerta roja por coronavirus y ante el riesgo de infección, ¡quedémonos en casa!