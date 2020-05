Alerta también en Taxco; 10 fallecidos por contagio: Alcalde

Taxco, Gro. Mayo 13, 2020.-El presidente de Taxco, Marcos Efrén Parra Gómez, advirtió que la zona Norte tiene un alto porcentaje de defunciones por Covid-19 en los municipios de Taxco con 10; e Iguala con 15 fallecimientos; esa es ’la alerta y por eso es la insistencia en que nos quedemos en nuestras casas’.



’La contingencia aún no termina, y en Guerrero siguen aumentando los contagios y lamentablemente el número de personas fallecidas’, condenó.



Alertó del alto índice de defunciones y casos de coronavirus que hay en la región de Iguala y Taxco, lo que pone en alerta a las autoridades sanitarias sobre un posible incremento, si la población no continúa acatando las medidas sanitarias.



Dijo que se tienen que estar haciendo muchas acciones, con el mayor reforzamiento sanitario para evitar que el impacto de los casos o las defunciones sea menor.



Lamentó que la pandemia continúe y estén presentándose más casos por estar en la Fase 3 y en los días más difíciles para los taxqueños.



Sostuvo que la única forma de detener esta pandemia, es que ’continuemos actuando con responsabilidad y nos quedemos en casa; reconozco que el aislamiento no es nada fácil, pero si hacemos cada quien lo que nos corresponde, recuperaremos más rápido nuestra vida, nuestra tranquilidad y nuestro municipio’.



Adelantó que la siguiente evaluación de la cuarentena será hasta el 31 de mayo, cuando se analice si se pueden reactivar algunas actividades y estar ’en posibilidades de volver paulatinamente a la vida normal’.



Destacó que se ha venido haciendo la sanitización en barrios, colonias y algunas comunidades de Taxco para disminuir el problema, sin embargo, lo más importante es que la población se quede en su casa.



’Espero que las medidas que se han tomado en el ayuntamiento nos estén dando resultado, pero la más importante es que nos quedemos en nuestras casas’, dijo.



Indicó que la movilización aún sigue, por eso se tiene que disminuir para que los casos no se incrementen con fuerza. ’Este es un momento de unir fuerzas y de llevar a cabo las medidas de higiene que ya conocemos’.