Alerta UNIDEM por falta de especialistas para atender pacientes COVID

Ecatepec, Méx., a 9 de enero del 2021.-La Unión Industrial del Estado de México (UNIDEM) alertó sobre la falta de personal médico especializado que pueda atender casos graves de Covid19 en hospitales, en las próximas dos semanas cuando podría darse el mayor pico de contagio, como resultado de fiestas navideñas y Día de Reyes.



Francisco Cuevas Dobarganes, director general de la agrupación explicó que la ampliación de semáforo rojo anunciada por las autoridades de la Ciudad de México y el Estado de México es consecuencia de la falta de cuidado de la población de la Zona Metropolitana, y también de la acción tardía de ambas entidades para contener contagios sobre todo en el sector informal, pues las empresas están acatando los lineamientos, y son sujeto de suspensiones.



’Entendemos que no es fácil que al comercio informal de repente se le quite de la vía pública, que son personas que van al día, y les dieron facilidades para mantener la paz social, pero esa fue una de las razones por las que subió la curva de contagios’, sostuvo Cuevas.



Adicionalmente en las próximas semanas repuntarán los casos como resultado de las posadas, del frío, las fiestas de Navidad y Año Nuevo, y el festejo de Día de Reyes, por la irresponsabilidad de las personas al tener concentraciones de amigos y familiares.



’Estábamos muy cerca de llegar al 100 por ciento de ocupación, la tendencia de crecimiento de la curva es muy alto y pronunciado y aunque se pare de golpe y se haga un paro tipo shock como en Italia o España de todas maneras la curva seguiría creciendo’, indicó el director de la Unión Industrial.



Francisco Cuevas consideró que aunque es bueno el esfuerzo de traer médicos de otras entidades del país y de Cuba, no será suficiente para atender los miles de casos que hay en la zona conurbada, pues tienen que distribuirse por turnos y días, además requieren ser especializados en temas respiratorios para atender en el pico máximo de contagios que podría ser en 10 días.