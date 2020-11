Alertan a queretanos para no ser "extorsionados" con Hoy no circula sanitario de Hidalgo

El regidor de la Comisión de Transporte y Vialidad en San Juan del Río, Erick Juárez Luna, indicó que a raíz de la problemática que se registró con el programa ’Hoy no circula’ en Hidalgo derivado de la contingencia sanitaria, varios automovilistas de San Juan del Río se vieron afectados con multas y vehículos remitidos, por lo que han pintado algunas bardas con distancia de 2 km, 1 km y 200 m, con la información necesaria para así prevenirlos.



El Gobierno Municipal de San Juan del Río optó por implementar como medida preventiva la pinta de tres bardas con información relativa al programa de Hoy No Circula, a efecto que quienes viajan para aquella entidad puedan regresar en caso que su auto no deba circular en determinado día.



El regidor mencionó que con dicha acción lograron disminuir en gran medida que los vehículos que van destino a uno de los municipios de Hidalgo sean llevados al corralón.



’Con la indicación del Presidente, en una sesión de Cabildo, se pintaron algunas bardas para prevenir que los automovilistas se situaran en los supuestos de las infracciones, para evitar fueran sancionados con altas cantidades’.



Dijo que aunque en su momento acudieron a él para informarle de las afectaciones que estaban causando estas reglas, sostuvo una reunión con las autoridades de Hidalgo para llegar a algún convenio, sin embargo, no se pudo hacer mucho ya que ellos mantienen sus propias leyes, pero con la rotulación de las bardas se lograron disminuir las infracciones.



’Fueron rotulación de bardas porque finalmente es lo que más podría durar y bueno hasta la fecha pues seguimos contando con esto, fueron tres barras colocadas a distancia de 2 kilómetros ,1 kilómetro y 200 metros antes de llegar al filtro sanitario, el calendario propiamente por semana de los días que no les toca circular a los pares y nones, pues para evitar que incurra en la falta de la infracción y pues remitan su vehículo al corralón, y la verdad es que si disminuyó significativamente, la verdad es que de este lado en la frontera que es con Querétaro e Hidalgo, si se disminuyeron, en otros puntos del estado de Hidalgo no sé’. Con información de Josefina Herrera | NOTICIAS DE QUERÉTARO