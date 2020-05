Alertan de ‘avispas asesinas’; una nueva amenaza para Estados Unidos

www.guerrerohabla.com



WASHINGTON.- Además de la crisis por el Covid-19, Estados Unidos enfrenta ahora una nueva amenaza, las avispas asesinas o avispones asiáticos, los cuales han sido vistos recientemente en Washington, según informes de The New York Times.

El preocupante hallazgo lo hizo hace algunos días un apicultor en Estados Unidos, quien aseguró haber encontrado un ejemplar que puede acabar con colonias completas de abejas, además de resultar letal para el ser humano.

Y es que esta peligrosa especie, originaria de Japón, es la avispa más grande del mundo y posee un poderoso veneno y un aguijón lo bastante largo como para perforar el traje de un apicultor.

Estos insectos, en calidad de obreras, pueden medir 3.8 centímetros, mientras las reinas alcanzan una longitud de 5 centímetros.

Las avispas atacan colmenas de abejas, las decapitan con sus pinzas y se llevan el cuerpo para alimentar a sus crías.

Mientras que en seres humanos, la picadura de una avispa asesina puede muy ser dolorosa, y en algunos casos, fatal, pues diferencia de las abejas, las avispas pueden picar más de una sola ocasión.

Alrededor de 50 personas han perdido la vida en Japón a manos de estos insectos e, incluso cuando no es letal, una picadura suya es increíblemente dolorosa porque inyectan una neurotoxina muy fuerte.