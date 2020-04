Alertan especialistas que apenas iniciarán contagios severos

www.guerrerohabla.com



Ciudad de México. 25 marzo, 2020.-De acuerdo con los análisis de los primeros infectados, esta situación podría presentarse a partir del 27 de marzo.



De acuerdo con el comportamiento que este virus ha demostrado se contempla que la taza mayor durara hasta el 17 de abril.



Javier Ramos, infectólogo del Hospital Universitario señalo que el virus se propaga principalmente de persona a persona, sobre todo mediante gotículas respiratorias que se producen cuando una persona infectada tose o estornuda.



Estas gotitas pueden llegar a la boca o la nariz de las personas que se encuentren cerca y posiblemente entrar a los pulmones al respirar.



"Las gotas con el virus también se pueden depositar en diferentes superficies y objetos, que al tocarlos se pueden incorporar a las manos, lo que es potencialmente infeccioso si la persona luego con esa misma mano se toca la boca, la nariz y posiblemente los ojos", indicó.



El coronavirus es una familia de virus que se presenta en animales y se trasmite al ser humano, esa enfermedad se llama zoonosis.



La taza de letalidad es del 3.42 por ciento, la proporción de casos graves es del 9 por ciento, la gran mayoría de los pacientes presentan síntomas de respiración leves como dolor de garganta, algo de congestión nasal, fiebre, dolor de cabeza y malestar general que se puede complicar con neumonía.



Sobre todo en pacientes que tienen otros problemas de salud como diabetes, sobre peso, enfermedades del corazón, riñón o pulmón, es decir, enfermedades que afecten el sistema de defensas del cuerpo.



"Si una persona se enferma ahorita tiene 14 días para desarrollar los síntomas a eso se le llama periodo de incubación, dependiendo de la enfermedad el periodo puede ser largo o corto, en este caso el periodo de incubación es de dos a nueve días, en la media es de cinco días, pero nosotros les estamos dando 14 días", informó.



Los consejos divulgados por las autoridades sanitarias para evitar el contagio son lavarse las manos de manera frecuente y usar pañuelos o el codo para cubrirse la nariz y boca cuando se tose o estornuda, cuando una persona es contagiada es necesario el aislamiento total para evitar contagiar a sus familias.



En cuanto al uso de mascarillas, no son imprescindibles, a no ser que se esté infectado o se esté en contacto directo con los pacientes que portan el virus.



"No es necesario que la población use mascarillas. El uso de mascarillas sí puede ser interesante en los pacientes con sintomatologías. La población no tiene que asumir medidas que no tienen sentido", indicó.



Los especialistas pidieron a la población acatar las recomendaciones de las autoridades porque lo más difícil esta por venir.