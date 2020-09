Alertan Marino Mercantes que México podría caer en un Poder Ejecutivo Dictatorial

• Después de Puertos y Aduanas, siguen: todos los sectores civiles productivos de la nación



• Gente de Mar pregunta: ¿dónde queda eso de no mentir, no traicionar, nadie por encima de la Constitución?



Por medio de un desplegado-comunicado de prensa, organizaciones, Sindicatos y Colegios de Marinos Mercantes, advierten el peligro de que México se militarice si se aprueba el proyecto o iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las Leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, de Navegación y Comercio Marítimos, y de Puertos.

La Diputada Federal Juanita Guerra Mena, integrante de la bancada de MORENA -manipulada por Mario Delgado-, fue quien abrirá la puerta de entrada para que los castrenses administren todos los sectores civiles productivos del país.

La Gente de Mar, previene que hay un peligro inminente de que tome el control del país la milicia, sin un golpe de estado y, poco a poco, ir estatizando y militarizando México para de esta manera, asegurar un Poder Ejecutivo bajo un esquema Dictatorial.

El Capitán de Altura Enrique Lozano Díaz, inspector de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF, por sus siglas en inglés), en entrevista con este reportero vía WhatsApp, expreso: ’Al parecer, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ya tiene un compromiso con las fuerzas armadas’.

Se le preguntó: ¿Cres que el Presidente recapacite? ¿Le tienen confianza?

Respondió: ’Creo que ya quedo demostrado que no lo hará él, por alguna razón parece ya tiene un compromiso con las fuerzas armadas. En diciembre (de 2019), cuando se detuvo la iniciativa, teníamos esperanzas y con el soporte del (ex) secretario de la SCT (Jesús Jiménez Espriú), al reunirse con el Presidente, se logró detenerla’.

Sin embargo –recordó- a inicios de este año renunció el secretario por no estar de acuerdo con la militarización y en la Cámara de Diputados, dijo que nunca la Secretaría de Comunicaciones fue consultada al respecto y obviamente no estar de acuerdo de ninguna manera en lo que se plantea de llevar a la militarización una actividad que es eminentemente civil. Días después, lo corrieron.

El Capitán de la Marina Mercante, dijo que sería en vano solicitar una audiencia con el Presidente. ’Nunca nos ha querido recibir a los marinos mercantes. Esa posibilidad ya la descartamos. Entonces, ¿que nos queda? las organizaciones, agrupaciones, sindicatos y colegios de marinos mercantes realizaremos protestas de una manera más enérgica’, subrayó.

Lamentó que a pesar de que, en el Parlamento Abierto, quedó más que evidente que la gran mayoría de los especialistas, inclusive extranjeros, que participaron, se oponen a esta iniciativa de militarizar los puertos, la marina mercante y educación náutica, resulta más que ridículo que, con todo lo expresado, se continúe con la aprobación de esta iniciativa de ley que es inconstitucional. Se descubrió la farsa.

Asimismo, agregó que podrían solicitar a sindicatos de marinos mercantes en el extranjero y a la propia OMI (Organización Marítima Internacional) que se pronuncien contra el Gobierno de México –nuevamente-, en contra de la militarización.

Pero, se le cuestionó: ¿Cuál sería la movilización de estas organizaciones de aprobarse la iniciativa? ¿Habría paros, bloqueos, brazos caídos...?

’Esta iniciativa no solo afecta a la Marina Mercante, Educación Náutica y Puertos, si no que, también, perjudica a la vida productiva del país y afectará al comercio internacional vía transporte marítimo, impactará negativamente en las inversiones y creará desconfianza de los actores en el comercio exterior’, afirmó.

En el interior del país, indicó que los sectores de comunicaciones y transportes, de salud; en sí, todos los medios civiles productivos del país serían militarizados. ’Entonces, donde queda eso de no mentir, no traicionar y que nadie por encima de la constitución’, sentenció.

Darán la lucha

Las organizaciones de la sociedad civil, incluyendo Sindicatos, Colegios de Profesionistas y Asociaciones Civiles (en total 18) que, firmaron un documento y que conforman a la Marina Mercante Libre, expresaron un rechazo categórico a este proyecto que, aseguran, es una iniciativa inconstitucional por extender las atribuciones de la Secretaría de Marina (SEMAR) en ámbitos que la constitución restringe. ’Las funciones de las autoridades militares se encuentran delimitadas por el artículo 129 de la constitución al auxilio o apoyo de instituciones civiles’, subrayan.

Por lo tanto, se deduce que, en caso de que Andrés Manuel López Obrador ya no tenga el apoyo del ’pueblo bueno’, su otra opción para seguir gobernando sería con el apoyo de los militares –Defensa Nacional y Marina-. Y, al parecer, estamos ante un gobierno autoritario, de privilegios y corrupto.