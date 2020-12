Alertan más contagios de Covid 19, en León, tras festejos por el título

+Elogian Antonio Carbajal y Manuel Lapuente al técnico Nacho Ambriz



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO/Agencias).– Mientras el América sumó cuatro jugadores contagiados de coronavirus antes de viajar a Estados Unidos para jugar la Liga de Campeones de Concacaf 2020, los festejos realizados por el León y los aficionados en las calles de la ciudad, tras la conquista del título Guardianes 2020, aumentarán los contagios en el municipio, vaticinó el secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Alberto Díaz Martínez.



Alertó que el estado de Guanajuato está a punto de regresar a semáforo rojo y se agotan los medicamentos para atender a pacientes graves de Covid-19.



La noche del domingo cientos de aficionados y gente del club salieron a las calles a celebrar el octavo título esmeralda, a pesar de que la entidad ha registrado 74 mil 346 casos confirmados y 4 mil 749 defunciones.



La ciudad de León encabeza los contagios y las muertes con 24 mil 248 y mil 671, respectivamente. Mientras que a nivel nacional ya se superaron los 114 mil decesos, que hacen a México uno de los más letales del mundo.



’Vamos a ver qué pasa en las siguientes semanas, hubo gran cantidad de gente festejando, sin cubrebocas, eso sin duda tendrá una consecuencia que es lamentable.



’Cuando se aglomeran personas en cualquier escenario puede haber contagios, ése es el mecanismo de transmisión y es imposible decir que entre toda la gente que acudió no había portadores del virus, esos son los riesgos… Los nuevos casos generados en los festejos se verán en los próximos días’.



Las autoridades, aclaró, ’comprendemos que son muchos meses encerrados, sabemos que el triunfo es motivo de festejo, pero debemos mantenernos en casa.’



En el tema deportivo, Manuel Lapuente, ex director técnico, opinó que el cetro logrado por el León le causa mucha felicidad.



’¡El triunfo lo siento como mío! Ahora sí Nacho Ambriz ya supo como técnico lo que es ganar el título de Liga. Fue dos veces campeón conmigo como jugador en el Necaxa y estoy muy orgulloso de su logro.’



Realmente, añadió, ’pudo conjuntar un equipo muy poderoso que fue primer lugar y con sobrado mérito alza el trofeo… Él siempre fue de mucho diálogo, preguntaba, nunca se quedaba con dudas y eso era de gran retroalimentación. Sé que aspira a dirigir a la selección, sin duda que está listo y seguro le llegará su momento’, expresó.



Para Lapuente nada hay que criticar a la Fiera, aunque reconoció que utilizó muchos futbolistas extranjeros.



’Pero las reglas están ahí y él no las puso, las aprovechó y se acabó. Realmente es meritorio, desde elegir jugadores y luego hacerlos funcionar bien defensiva y ofensivamente, y Nacho los hizo campeones, ¡ojalá vengan más títulos!’



En tanto, Antonio Tota Carbajal, ex jugador y entrenador del León, cinco veces mundialista, aseguró que el título es un premio al esfuerzo y dedicación tanto de Ambriz como del plantel, la directiva y el staff, quienes son un ejemplo de que la perseverancia siempre da buenos resultados.



’Fue un campeonato ganado a pulso’, enfatizó.



Sostuvo que es muy bueno que un técnico mexicano haya ganado, pues demuestra que hay calidad y sólo hace falta más apoyo.



También resaltó que hayan llegado dos equipos sin mucho presupuesto y sin tantos reflectores como los tienen Tigres, América, Cruz Azul y Monterrey…



’Se demostró que el dinero no garantiza títulos’, lanzó.



Águilas contaminadas



A nueve meses de suspendida por la pandemia de coronavirus, la Liga de Campeones de la Concacaf 2020 se reactivará a partir de los cuartos de final en eliminatorias a puerta cerrada y en una sola sede: el estadio Exploria de Orlando, Florida.



Antes de viajar a Estados Unidos, el América sumó los contagios de coronavirus de Henry Martín y Emilio Sánchez, que se añaden a los de Mauro Lainez y Rubén González.



El conjunto de Coapa enfrentará el miércoles al Atlanta con ventaja de 3-0. El equipo mexicano ya se encuentra en Florida para el duelo.



Los Tigres, que van 1-0 arriba, juegan hoy ante el Nueva York City FC, donde tres jugadores dieron positivo a Covid, anunció la MLS.



Cruz Azul no pudo jugar el partido de ida en marzo, por lo que enfrentará mañana en duelo único a Los Ángeles FC, donde milita el mexicano Carlos Vela.



Tras la renuncia de Robert Dante Siboldi, Luis Armando González será el técnico emergente.