TOLUCA, Estado de México.- El Gobierno del Estado de México, encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, informa que la Coordinación General de Comunicación Social (CGCS) NO realiza llamadas para corroborar datos ni envía links para asegurar su permanencia en los chats de difusión e información.



Lo anterior, debido a reportes de llamadas a representantes de diversos medios de comunicación desde un número telefónico con lada 664, perteneciente a Tijuana, Baja California, para solicitar datos a nombre de esta Coordinación.



Dicho número no pertenece a la CGCS. Por ello, se recomienda responder llamada o mensaje sólo de los números confirmados y acreditados, así como abstenerse de proporcionar información a terceros, ya que podría tratarse de un intento de delito.



Cabe señalar que la CGCS cuenta con el sitio oficial https://www.gem102.net/medios/, este es el Portal de Servicios a Medios de Comunicación que contiene la información generada por el Gobierno del Estado de México.



De igual manera se invita a las y los representantes de los medios de comunicación a no ingresar a enlaces desconocidos o sospechosos y ante una llamada de dudosa procedencia de instancias públicas o privadas, no proporcionar información de carácter personal.



Ante posibles dudas, se pide a la ciudadanía comunicarse con la Policía Cibernética del Estado de México para recibir la asesoría correspondiente, al número telefónico: 722-275-8333, o al correo electrónico: cibernetica.edomex@ssedomex.gob.mx.



También se reitera que los teléfonos 089 Denuncia Anónima y 911 Número de Emergencias trabajan las 24 horas del día.



El Gobierno del Estado de México reafirma su compromiso con la seguridad de la ciudadanía y del personal de los medios de comunicación.