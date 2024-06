Alertan en Texcoco por asalto al comprar autos baratos

Desde la dirección de Seguridad Pública y Movilidad de Texcoco se lanzó la alerta para que no se dejen sorprender por la venta de autos

a bajo costo a través de redes sociales, principalmente Facebook, porque pueden ser víctimas de un delito y poner en riesgo su integridad.



El titular de la dependencia, Cesar Isabel Hernández, señaló que Texcoco al ser considerado como uno de los municipios más seguros en la región, está siendo utilizado por presuntos vendedores de autos que no son de este municipio y que se anuncian en redes sociales, ofertando autos a muy bajo costo de acuerdo a su valor comercial.



Lamentablemente cuando acuden a realizar la presunta compra, suelen ser víctimas de asalto, perpetrado por los supuestos vendedores de autos.



’El llamado es a no dejarse engañar, a no creer en estos las publicaciones para ’enganchar’ a quienes creen haber conseguido un auto a bajo costo, ya que la mayoría de las veces acaba en asaltos, daños físicos a las víctimas y hasta si se oponen podrían perder la vida’, dijo el titular de Seguridad Pública y Movilidad de Texcoco.



Recomendó que en caso de que se vaya a realizar una operación de este tipo, se haga la cita frente al Centro de Comando, Comunicación y Cómputo (C4) en donde elementos de la corporación pueden darles acompañamiento, incluso verificar si el vehículo no es robado y no están comprando un problema.



Se dejó en claro que el municipio de Texcoco cuando se ha detectado la presencia de presuntos vendedores de autos, estos no son de Texcoco y solo llegan al municipio a realizar este tipo de operaciones en un intento de darle seguridad a un posible comprador, sin embargo, acaban siendo víctimas de delincuentes.



Advirtió que ya se están montando operativos para evitar que delincuentes lleguen a realizar este tipo de operaciones a Texcoco, a quienes al detectarlos se les asegurará y se les pondrá a disposición de las autoridades correspondientes.