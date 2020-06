Alertó Procuraduría fiscal se acabaron las fiestas de factureras, presentará paquete de denuncias contra empresas simularon operaciones por 93 mil mdp

La jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro informó en la conferencia de prensa del Presidente Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional, que el gobierno presentará un primer paquete de denuncias contra 43 empresas factureras que simularon operaciones por 93 mil millones de pesos, las cuales provocaron que el fisco dejara de recibir 55 mil 125 millones de pesos.



’El caso que vamos a presentar es un fraude de un estudio que se hizo de 43 empresas factureras que están relacionadas.



Hizo saber que en estas participaron 8 mil 212 entre personas físicas y personas morales. Las operaciones, el monto de las facturas ascendió a 93 mil millones de pesos’.



Explicó, si hubieran pagado los impuestos correspondientes, el SAT hubiera recibido 24 mil 583 millones de ISR y 11 mil 396 millones de IVA, los cuales, consideró, serán muy difíciles de recuperar. Sin embargo, dijo que hay 19 mil millones de pesos de impuestos retenidos que no fueron entregados que sí podrían recuperarse.



’Hay muchas de empresas que contratan aparentemente personas que venden servicios de honorarios.



Les pagan y retienen el ISR, ese tampoco lo pagaron, son 19 mil millones de pesos’, detalló.



Para recuperar dicho monto enviarán cartas al buzón tributario de los contribuyentes invitándoles a que se regularicen, ya que aseguró que muchos participan mediante engaños y sin darse cuenta compran facturas a empresas involucradas con el crimen organizado. ’En caso de que no se regularice se tomarán otras acciones porque el SAT dará vista a la Procuraduría Fiscal’, advirtió.



Por su parte, el procurador fiscal, Carlos Romero Aranda, detalló que las querellas que se estarán presentando son siete, para tratar de cuadrar siete delitos defraudación fiscal y lavado de dinero y equipararlos con delincuencia organizada.



Destacó que el requerimiento que se enviará a contribuyentes es pensando que actuaron de buena fe, por lo que se les va a dar tres meses para que cumplan y se regularicen.



El funcionario afirmó que antes no se llevaban investigaciones.



"Proliferaron las factureras porque se permitían, las factureras no pueden seguir adelante, tenemos que pagar impuestos y cumplir con obligaciones fiscales. No hay crimen perfecto, estamos llevando investigaciones que nos van a permitir llegar a las cabezas’, resaltó.



"El mensaje que se quieren enviar hoy es que se acabó la fiesta", sentenció.