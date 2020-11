ALFAJAYUCAN RECIBE INVERSIÓN HISTÓRICA SUPERIOR A 155 MDP



- En la administración de Fayad se han realizado 32 obras en el municipio, en beneficio de habitantes de las comunidades de más alta marginación.



Con una inversión histórica superior a los 155 millones de pesos (mdp) se han realizado 32 obras en beneficio de habitantes de las comunidades de más alta marginación, en la administración del gobernador Omar Fayad.



Desde que tomó protesta, Fayad se comprometió con la población de las regiones más desprotegidas a dotarlas con los servicios de agua, luz y drenaje durante su gobierno; por ello, entregó el sistema de agua potable, alcantarillado sanitario, planta de tratamiento de aguas residuales; así como biodigestores, infraestructura que calificó como ’un acto justicia social para los habitantes del municipio de Alfajayucan’.

El mandatario aseguró que, ante obras de esta magnitud con poblaciones indígenas en lugares de alta vulnerabilidad, el gobierno estatal está determinado a no dejar las obras inconclusas.



“Por eso a lo largo de lo que llevamos, de toda esta tragedia que vive el mundo que es la pandemia del coronavirus, en Hidalgo la obra pública no se ha detenido, ni en lo estatal ni en lo municipal, aquello que le comprometimos a los municipios, es aquello que hemos estado yendo a entregar”.



El gobernador hidalguense, aseguró que la coordinación entre instancias es clave para hacer más cosas de calidad, en menor tiempo con mayor aprobación de todos y un mejor esfuerzo.



“Hidalgo está de pie, no se detuvo y este año reporto una inversión para Alfajayucan solamente, casi de 56 millones de pesos, cantidad histórica en la peor época de la historia del mundo”.