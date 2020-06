Alfonsina Storni, ’más que una nota suicida’

𝐔𝐧𝐚 𝐢𝐧𝐬𝐩𝐢𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐢𝐧𝐜𝐨𝐧𝐜𝐥𝐮𝐬𝐚



Por: 𝗠𝗮𝗴𝗱𝗮 𝗕𝗲𝗹𝗹𝗼



𝗔𝗹𝗳𝗼𝗻𝘀𝗶𝗻𝗮 𝗦𝘁𝗼𝗿𝗻𝗶 se sumergió en el 𝗠𝗮𝗿 𝗱𝗲𝗹 𝗣𝗹𝗮𝘁𝗮, con la tempestuosa lluvia de un 25 de octubre de 1938. "Voy a dormir "más que una nota suicida, parecía el título de un nuevo poema, una inspiración inconclusa, una frase sin reproches, deseaba dormir y no sentir el dolor que le aquejaba, un cáncer de seno...



Una muerte inminente. Alfonsina Storni periodista, escritora, profesora y poeta, forma parte del imperioso y cerrado círculo poético modernista latinoamericano del Siglo XIX. Publica su poesía en la prestigiosa Revista Mundo Argentino, cuyos colaboradores eran el mexicano Amado Nervo y el nicaragüense Rubén Darío. Un año antes se suicidaba su eterno gran amigo y enamorado 𝗛𝗼𝗿𝗮𝗰𝗶𝗼 𝗤𝘂𝗶𝗿𝗼𝗴𝗮, poeta, cuentista y dramaturgo uruguayo a quien ella le dedica un poema dedicado a su amigo suicida:



¡𝗠𝗼𝗿𝗶𝗿 𝗰𝗼𝗺𝗼 𝘁ú!,

Horacio, en tus cabales!

y así como siempre en tus cuentos,

no está mal;

un rayo a tiempo

y se acabó la feria …

Allá dirán.



No se vive en la selva

impunemente,

ni cara al Paraná.

Bien por tu mano firme,

gran Horacio …

Allá dirán.



’No hiere cada hora

–queda escrito-,

nos mata la final.’

Unos minutos menos …

¿quién te acusa?

Allá dirán.



Más pudre el miedo,

Horacio, que la muerte

que a las espaldas va.

Bebiste bien,

que luego sonreías …

Allá dirán.



Sé que la mano obrera te estrecharon,

mas no si Alguno o simplemente Pan,

que no es de fuertes renegar su obra …

(Más que tú mismo es fuerte quien dirá.)

𝑨𝒍𝒇𝒐𝒏𝒔𝒊𝒏𝒂 𝑺𝒕𝒐𝒓𝒏𝒊



La poeta creadora de... «𝗧ú 𝗺𝗲 𝗾𝘂𝗶𝗲𝗿𝗲𝘀 𝗯𝗹𝗮𝗻𝗰𝗮» quizá se había enamorado de un amor destinado a no ser... Y siguió el camino de su amado, el derecho concedido tan solo a los poetas... De marcharse de este mundo sin previo aviso. Alfonsina llegó al Club Argentino de Mujeres y se arrojó al mar, tan solo tenía 46 años.

Su cadáver fue recuperado horas más tarde. El doctor Belleti la reconoce y se conmociona al destapar su rostro.

Tú me quieres blanca Tú me quieres alba,

me quieres de espumas,

me quieres de nácar.

Que sea azucena

Sobre todas, casta.

De perfume tenue.

Corola cerrada.



Ni un rayo de luna

filtrado me haya.

Ni una margarita

se diga mi hermana.

Tú me quieres nívea,

tú me quieres blanca,

tú me quieres alba.



Tú que hubiste todas

las copas a mano,

de frutos y mieles

los labios morados.

Tú que en el banquete

cubierto de pámpanos

dejaste las carnes

festejando a Baco.

Tú que en los jardines

negros del Engaño

vestido de rojo

corriste al Estrago.



Tú que el esqueleto

conservas intacto

no sé todavía

por cuáles milagros,

me pretendes blanca

(Dios te lo perdone),

me pretendes casta

(Dios te lo perdone),

¡me pretendes alba!



Huye hacia los bosques,

vete a la montaña;

límpiate la boca;

vive en las cabañas;

toca con las manos

la tierra mojada;

alimenta el cuerpo

con raíz amarga;

bebe de las rocas;

duerme sobre escarcha;

renueva tejidos

con salitre y agua:



Habla con los pájaros

y lévate al alba.

Y cuando las carnes

te sean tornadas,

y cuando hayas puesto

en ellas el alma

que por las alcobas

se quedó enredada,

entonces, buen hombre,

preténdeme blanca,

preténdeme nívea,

preténdeme casta.

𝐴𝑙𝑓𝑜𝑛𝑠𝑖𝑛𝑎 𝑆𝑡𝑜𝑟𝑛𝑖







Por: 𝐌𝐚𝐠𝐝𝐚 𝐁𝐞𝐥𝐥𝐨, escritora y poeta nicaragüense, premio internacional de poesía Rubén Darío 2018.