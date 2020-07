Alfredo del Mazo abandonó a campesinos: Juan Pedro Martínez Soto

Joquicingo, México.- Ante el nulo soporte del gobierno estatal y federal para sacar a flote la siembra de este año, miles de productores del campo mexiquense se las han visto más difícil, ya que las familias campesinas han tenido que recurrir a vender sus pocas pertenencias o contraer créditos para adquirir insumos agrícolas para emplear a las tierras además de organizarse y formar equipos para poder cultivar las tierras.



El gobierno de Del Mazo y de Andrés Manuel López Obrador no ha considerado al sector campesino entre sus prioridades, denuncian campesinos adheridos al Movimiento Antorchista de Región Tierra Caliente-sur (RTC) del Estado de México, esto ante la incapacidad y nulo apoyo que han recibido por parte de ambos gobiernos para el desarrollo del campo mexicano y no poder aumentar la productividad ocasionando que el sector se mantenga en una fuerte crisis económica nunca antes vista.



Juan Pedro Martínez Soto, dirigente antorchista en RTC, señaló que ante la negativa del gobierno de Alfredo del Mazo al quitarles el fertilizante a más de cincuenta mil familias agrarias mexiquenses de escasos recursos han formado equipos de trabajo para cultivar sus tierras como alternativa de desarrollo.



’A falta de un gobierno que apoye a los pobres ¿qué nos toca hacer? organizarnos todos los campesinos del sur y de todo el estado y trabajar tanto en los cultivos como hacer un cambio profundo para lograr que el poder político esté en función de las necesidades de los campesinos y trabajadores del campo’ puntualizó, Martínez Soto.



Así mismo el dirigente antorchista señaló que la lucha de Antorcha y de los campesinos organizados seguirá en pie pues la situación de miles de familias mexiquense que dependen del campo es alarmante y el gobierno que encabeza Alfredo del Mazo de AMLO se han hecho de oídos sordos por lo que sentenció que las denuncias públicas seguirán pues el campo no debe de ser olvidado y deben de ser atendidas las necesidades de los más desprotegidos.