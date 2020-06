Alfredo del Mazo afirma que el Estado de México atiende la violencia de género durante contingencia sanitaria

Destaca que actitudes como el machismo no deben ser parte de la sociedad.

•Informa que están a disposición de las víctimas la Línea sin violencia 800 108 40 53 y el 911, además de contar con asesoría legal, la policía de género, refugios, y brindar apoyo psicológico.



Toluca, Estado de México, 3 de junio de 2020. El Gobernador Alfredo Del Mazo Maza garantizó que el Gobierno del estado cuenta con recursos y acciones para evitar la violencia intrafamiliar y proteger a las mujeres víctimas de este problema durante la actual contingencia sanitaria.



Asimismo, instó a la ciudadanía a reconocer los primeros signos de violencia en los hogares para denunciar y atender oportunamente cualquier caso, pues dijo que los periodos prolongados sin salir de casa pueden causar estrés, depresión, angustia e incluso violencia en el núcleo familiar.



"Debemos denunciar la violencia dentro de la familia. Para quienes se encuentren en esta situación, tenemos una línea de apoyo para brindar auxilio, la Línea sin violencia 800 108 40 53 y en el 911 encontrarán una respuesta inmediata.



’Tenemos también apoyo psicológico para quienes han sufrido alguna agresión; contamos con asesoría legal para apoyar a quienes han sido violentadas, la policía de género y las brigadas de rescate están alertas para auxiliar a quien corre algún riesgo y los refugios están abiertos para apoyar a las mujeres y sus hijos", externó.



En un mensaje a través de redes sociales, Alfredo Del Mazo recalcó que el machismo representa un grave peligro para las mujeres y afirmó que la violencia contra este sector no tiene cabida en la sociedad, pues en este momento de contingencia tiene que prevalecer la tolerancia y el cuidado de mujeres, niños y adultos mayores.



"Tenemos que hacer conciencia de que el machismo es un grave peligro para las mujeres, la violencia contra las mujeres no puede ser parte de nuestra sociedad. El machismo es violencia, el machismo es agresión, es egoísmo, es abuso, es reclamo, el machismo es inseguridad", recalcó.



El mandatario consideró que es fundamental reeducar y sensibilizar sobre este tema para mejorar la convivencia, y subrayó que la mejor forma de hacerlo es fomentado los valores familiares.





"Hoy más que nunca, debemos cuidar y apoyar a nuestras familias. La contingencia es un momento para demostrar respeto, comprensión, tolerancia, cariño y, sobre todo, nuestro amor por las personas que más queremos. Es momento de practicar la tolerancia y el respeto a los demás, y es momento de demostrar amor a nuestros hijos, a nuestra pareja y a nuestra familia", indicó.



Asimismo, puntualizó que la violencia puede presentarse de forma verbal, con acoso u hostigamiento, y puede resultar en maltrato físico y poner en riesgo la vida la víctima.